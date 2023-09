Joven de 19 años cae del crucero más grande del mundo, venía hacia México

Solo tiene 19 años, estaba disfrutando unas vacaciones de ensueño en el crucero más grande del mundo -el Wonder of the Seas, perteneciente a la empresa Royal Caribbean- pero un terrible accidente cambió el curso de las cosas y ahora hay un fuerte operativo de búsqueda para encontrar al estudiante universitario Sigmund Ropich, quien cayó a aguas del Mar Caribe, frente a la isla de Cuba, por lo que las autoridades de aquel país hacen lo posible para encontrarlo.

Este hecho ocurrió tan solo dos días después de que el enorme crucero zarpara de Puerto Cañaveral, en Florida, para pasar siete días por las hermosas aguas del Caribe, según lo dado a conocer por Univisión Noticias. El resto de los pasajeros fue notificado por los altavoces sobre la caída de una persona por la borda, esto cuando la nave se dirigía a México. En ese momento se desconocía la identidad de quien había sufrido el accidente.

Emiten alerta de “Hombre al agua”

El capitán del Wonder of the Seas emitió la alerta de “Hombre al agua” para que sus spare de otras embarcaciones que estuvieran cerca se mantuvieran alerta de un posible avistamiento del pasajero que cayó por la borda, al tiempo que regresó al punto en el que se encontraba al momento del incidente. También informó que comenzó la búsqueda del hombre con su barco de rescate y con su tripulación.

Royal Caribbean International manifestó que colaborará con la Guardia Costera de Estados Unidos, aunque la dependencia aclaró que las operaciones de búsqueda y rescate están a cargo de Cuba, pues los hechos ocurrieron bajo su jurisdicción.

Identifican a joven que cayó del crucero

Días después del accidente fue identificado el joven que cayó como Sigmund Ropich, de 19 años, quien es estudiante universitario, su hermana, Savannah Ropich, confirmó a la cadena CNN, que la embajada de Estados Unidos en Cuba se comunicó con ellos para informarles sobre la situación y decirles que las autoridades del país caribeño se están encargando de la búsqueda del también residente de Texas.

De acuerdo con el medio Portal Cruceros, Sigmund iba con otros compañeros de la universidad, los informes iniciales indicaron que el joven saltó intencionalmente desde el balcón de su camarote en la cubierta 11, la noche del 29 de agosto, aunque se desconocen las causas. La familia del joven acusa que la búsqueda es muy lenta y que lo único que desean es que Sigmund vuelva a casa.

