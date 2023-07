El "nuevo Titanic" llegará a México: ¿cuándo y dónde arribará el crucero más grande del mundo?

La más reciente tragedia submarina que tuvo en vilo al mundo se trató de la desaparición de una nave acuática de lujo en las profundidades del mar. En ella viajaban 5 tripulantes que pagaron una suma millonaria para descender a ver los restos del Titanic; ya no salieron con vida, sus almas se quedaron en el fondo del océano junto con las de las mil 500 personas que también murieron en 1912.

En semanas previas medios nacionales e internacionales no dejaban de hablar de otra cosa que no fuera la implosión del Titán y las memorias que giran en torno al Titanic. Los cruceros, submarinos y otras naves acuáticas continúan estando en tendencia, sin embargo, un nuevo anuncio coincidió con la coyuntura: un nuevo barco que se espera sea el mayor crucero del mundo y que está próximo a zarpar. Se trata del "Icon of the Seas", una embarcación que promete ofrecer una experiencia completamente diferente, siendo considerado como el “nuevo Titanic”.

Foto: Twitter @MaraLezama

El buque de Royal Caribbean International realizó su primera incursión en el océano para realizar pruebas de mar antes de su entrega. Será a sí que zarpe de las aguas del Caribe en enero de 2024; éste tendrá capacidad para 5 mil 610 pasajeros y 2 mil 350 tripulantes. Además, mide 365 metros de eslora y pesará unas 250 mil 800 toneladas.

“El resultado fue un éxito. Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros, en los que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración”, indicó la compañía en un comunicado de prensa al dar a conocer los resultados de la prueba.

Foto: Twitter @MaraLezama

¿Cuándo llegará Icon of the Seas, el "nuevo Titanic", a México?

El crucero saldrá desde Miami y navegará siete noches por el Caribe Oriental y Occidental. México será testigo de la grandeza de la embarcación, pues la ruta tiene contemplado que los tripulantes desciendan en territorio maya. Así lo confirmó Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, el pasado 29 de junio. A través de su cuenta de Twitter, difundió que la enorme nave llegará a Cozumel y Mahahual en enero del 2024, lo que significa un hito importante para el turismo en la entidad y generando un impacto positivo en la economía local.

¿Cómo es Icon of the Seas, el "nuevo Titanic"?

El barco fue construido Meyer Turku con sede en Finlandia, será el primero propulsado por gas natural licuado (GNL) con lo último en innovación respecto a combustible y velocidad. En su interior cuenta con un parque acuático, con seis mega toboganes, siete piscinas largas y nueve bañeras de hidromasajes. Por otro lado, la gastronomía será excepcional, debido a que habrá más de 40 opciones en el menú, incluyendo bebidas y platos hechos por los chefs más reconocidos.

Foto: @Mara Lezama

Cabe mencionar que si una persona desea estar una semana a bordo, debe pagar mil 499 dólares (25 mil 669 pesos mexicanos) para una habitación personal como mínimo. Si se opta por un camarote con vista al mar, el valor aumenta a mil 668 dólares (28 mil 563 pesos). Cuando las entradas salieron a la venta, se agotaron en cuestión de horas.

Foto: Twitter @MaraLezama

SIGUE LEYENDO

Nuevo escándalo por el submarino Titán: un rayo propició la muerte de los tripulantes