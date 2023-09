Familia muere ahogada en playa de Tamaulipas, no había rescatistas en la zona

Lo que parecía ser un día especial para un grupo de turistas, terminó en tragedia luego de que una familia muriera ahogada en aguas de la playa “La Pesca”, en Tamaulipas. Según la información de las autoridades, tres personas, entre ellas dos menores de edad, perdieron la vida después de quedar atrapados entre el oleaje del mar. Aparentemente, las víctimas mortales serían un padre de familia y sus dos hijas, quienes se metieron a nadar y ya no pudieron regresar a la orilla.

Testigos del lamentable suceso relataron, ante medios locales, que la familia ingresó a la playa el domingo 3 de septiembre cerca de las 18:00 horas y que dos menores, de aproximadamente 13 y 5 años, decidieron meterse a nadar al mar. Sin embargo, luego de unos minutos, la más pequeña fue arrastrada por una ola, ante la mirada de sus familiares, quienes corrieron a socorrerla. El padre de las niñas ingresó al agua, para poder ayudar a sus hijas.

Las menores quedaron atrapadas en las olas. Foto: especial.

Familiares denunciaron que no había personal de seguridad

Pese a los esfuerzos del hombre, los tres terminaron atrapados por la corriente y no pudieron salir del agua. Hasta la escena arribaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes acudieron al rescate y localizaron, sin vida, los cuerpos de las tres víctimas mortales. Familiares de los fallecidos denunciaron que en la playa no había personal de seguridad, ni salvavidas que pudieran auxiliar a las menores y a su padre, quienes no consiguieron salir del mar.

En el lugar de los hechos también se registró una fuerte discusión entre los elementos de la Mariana y los familiares de las víctimas, quienes reclamaron que no hubiera personal de seguridad y salvavidas cuidando la playa. Además, la madre de las víctimas discutió con otros familiares, a quienes responsabilizó por la muerte de su esposo e hijas, según lo recabado por medios locales. Cabe mencionar que, hasta ahora, las autoridades no han revelado el nombre de los fallecidos.

Ninguno logró salir con vida. Foto: redes sociales.

Ya realizan las primeras investigaciones del caso

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas también arribaron a la escena, donde comenzaron a realizar las primeras investigaciones sobre las causas que provocaron la muerte de la familia. Autoridades han hecho un llamado a los turistas para que sigan las medidas de seguridad al ingresar a nadar a las playas.

