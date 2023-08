Niña de 12 años muere ahogada en Huejutla mientras nadaba con su familia

Las vacaciones de una familia terminaron en tragedia luego de que una menor de edad, de tan solo 12 años, perdió la vida tras meterse a nadar en las profundas aguas del río que atraviesa la comunidad de Tlalnepanco, en el municipio de Huejutla, Hidalgo. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 27 de agosto y se han viralizado en redes sociales, ya que decenas de padres de familia advierten sobre los peligros de dejar a los pequeños sin supervisión.

De acuerdo con primeros reportes, la niña, cuya identidad no fue revelada, era originaria de la Ciudad de México y acudió a Huejutla con su familia para disfrutar de unos días de vacaciones. Sin embargo, la menor se adentró a las aguas profundas del río y, pese a los esfuerzos de sus familiares, no pudo ser rescatada. Hasta el lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para brindar atención.

La menor estaba vacacionando con su familia. Foto: Facebook Tlalnepanco Huejutla Hidalgo.

La menor murió ahogada en el río

Paramédicos y bomberos revisaron a la pequeña, pero confirmaron, en el lugar, que ella ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada muerta. Tras lo ocurrido, personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ingresó a la zona para dar inicio a las investigaciones y deslindar de responsabilidades.

Cabe mencionar que las autoridades comunales, impulsadas por los usos y costumbres de Huejutla, no permitieron que el cuerpo de la menor fuera llevado al Servicio Médico Forense, por lo que no se realizó la necropsia correspondiente para determinar las causas de su fallecimiento.

El cuerpo fue rescatado del río. Foto: Facebook Tlalnepanco Huejutla Hidalgo.

Recomendaciones al visitar ríos y playas

Por su parte, Protección Civil recordó a los turistas las medidas de seguridad que se deben seguir al visitar ríos o playas, sobre todo en temporada vacacional. Según la dependencia, los niños y niñas solo pueden meterse a nadar con la supervisión de un adulto que los cuide y monitoreé para cerciorarse que no corran algún riesgo.

También, se recomienda que las personas no se metan a nadar en un periodo menor a los 30 minutos después de comer, ya que pueden ser susceptibles a presentar calambres o malestares estomacales. En caso de consumir bebidas alcohólicas, se pide a las personas que no entren al agua, ya que bajo los efectos del alcohol el cuerpo no es capaz de coordinar sus movimientos.

SIGUE LEYENDO

Abuelito muere ahogado en playas de Puerto Escondido: convulsionó en el mar y nadie lo notó