Niño muere ahogado en Nuevo León durante fiesta de graduación de primaria

Lo que sería un día de celebración y alegría para un grupo de niños y sus padres se convirtió en una verdadera tragedia, pues uno de los menores que festejaba el fin de cursos y el término de la primaria, murió ahogado durante la fiesta que se realizó con este motivo. Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 7 de julio en una quinta del municipio de Zuazua, en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con información de medios, el fatídico festejo lo realizaron previo a la clausura oficial del ciclo escolar 2022-2023 (la cual será el próximo 17 de julio). Tanto el personal docente de la Escuela Primaria Francisco Goitia, ubicada en la colonia Real de Palmas, organizaron la fiesta de graduación,a la que asistieron los alumnos de los dos grupos de sexto grado, así como ocho adultos, entre padres de familia y profesores.

Se investigan los hechos. Foto: Facebook, El Cercado, Diario Digital .

No se ha informado en qué momento los encargados de supervisar y garantizar la seguridad de los niños no cumplieron con la función y se distrajeron, pero se dijo que cuando buscaron a Diego -como fue identificado el niño de 11 años que falleció- no lo encontraron por ningún lado, hasta que lo vieron al fondo de la alberca.

Inmediatamente lo sacaron y dieron aviso a las autoridades, por lo que sevicios de emergencia se trasladaron a la quinta ubicada en la calle Río Colorado, de la colonia Portal de Zuazua, e intentaron reanimar al niño, pero nada pudieron hacer por él, por lo que paramédicos certificaron su muerte.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Zuazua, de Protección Civil, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León, quienes se encargarán de realizar las diligencias correspondientes y las investigaciones para esclarecer este trágico caso en el que un niño murió.

