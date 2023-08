Vacaciones terminan mal: mujer desaparece tras caer al mar desde un crucero en Singapur

Las vacaciones de una mujer y su familia terminaron en tragedia luego de que cayó desde un crucero que salía de Singapur. Las autoridades informaron que la turista perdió el equilibrio y se precipitó de la embarcación. Hasta ahora, se ha desplegado un intenso operativo para dar con su paradero, pero no ha sido localizada. Los hechos ocurrieron en un barco de la empresa Royal Caribbean International, la cual ha señalado que los tripulantes hicieron lo posible por localizar a la turista.

De acuerdo con las autoridades, la pasajera cayó al agua cuando el crucero llamado “Spectrum of the Seas” circulaba por el Estrecho de Singapur. El percance fue reportado por la tripulación del barco ante el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo, quienes iniciaron un fuerte operativo para dar con el paradero de la mujer, pero aún no han informado sobre avances en la investigación.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes. Foto: especial.

Turista “desapareció” en el océano

Cabe mencionar que tras el percance con la turista, el barco, propiedad de Royal Caribbean International, recibió la autorización para seguir con su recorrido según lo programado. La embarcación siguió su trayectoria con destino a Japón, según un comunicado emitido por la empresa de cruceros.

Se tenía previsto que la embarcación saliera de Singapur el lunes por la mañana, para realizar un recorrido de 12 noches en el mar hasta llegar a Japón. No obstante, el barco zarpó horas más tarde, durante la noche del lunes 31 de julio. Se espera que en la próximas horas, las autoridades de Singapur ofrezcan nueva información sobre la turista que cayó del barco, así como que se intensifiquen las labores de búsqueda en la zona donde ocurrió la tragedia.

Autoridades buscan en el océano a la mujer que cayó de un crucero. Foto: especial.





Cabe mencionar que el crucero se reservó el nombre de la mujer que cayó por la borda, por respeto a los familiares. De igual manera, se desconoce la nacionalidad de la víctima, así como si viajaba sola o en compañía de sus familiares. Las autoridades tampoco han revelado la identidad de la turista o su edad.