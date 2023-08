¡Sólo por ser homosexuales! policía detiene boda y arresta a 200 invitados: podrían castigarlos con pena de muerte

La policía de Nigeria confirmó el pasado martes 29 de agosto que fueron detenidas 200 personas que se encontraban celebrando una boda gay en la localidad de Ekpan, en el estado de Delta. De acuerdo con las autoridades, los ciudadanos detenidos quedaron en libertad horas más tarde y únicamente 67 personas permanecen en prisión, esto debido a que en el país africano la homosexualidad no es aceptada y hay pena de cárcel para quienes lleven a cabo actos homosexuales.

Según el informe oficial, los detenidos fueron capturados mientras celebraban una boda gay durante la madrugada del pasado martes, cerca de las 2:00 horas. En conferencia para medios locales, el vocero policial Bright Edafe, enfatizó que en su país la homosexualidad “jamás será tolerada”. De igual manera, el funcionario detalló que ya fueron liberadas más de 100 personas y únicamente permanecen detenidos 67 individuos.

Hasta ahora, 67 personas permanecen en prisión por sus preferencias sexuales. Foto: especial.

Los detenidos serán juzgados por una corte

Bright Edafe confirmó que los detenidos fueron capturados mientras participaban en una boda gay: "El Departamento de Policía del estado de Delta ha detenido a 67 personas sospechosas de ser gays en un hotel el 28 de agosto. Estaban en una presunta boda homosexual entre Daniel Pius y Maxwell Ohwonowho, en el hotel Teebulus. Los he hecho desfilar por la comisaría de Policía de Ekpan.

“Lo asombroso de todo esto es que vimos a dos sospechosos y hay un video en el que realizan su ceremonia de bodas. Estamos en África y estamos en Nigeria. No podemos copiar el mundo occidental porque no tenemos la misma cultura”, sentenció Bright Edafe, al hablar sobre el arresto masivo que ocurrió durante la madrugada del pasado martes. El vocero hizo un llamado a los policías para incrementar la vigilancia y las detenciones de personas homosexuales que no sigan las leyes del país.

Nigeria es un país homofóbico. Foto: especial.

Nigeria incrementa sanciones contra personas homosexuales

Finalmente, Edafe explicó que su país tiene tolerancia cero con las personas homosexuales, por lo que no se permitirán las bodas entre personas del mismo sexo. “Esto no es algo que se permitirá en Nigeria”, dijo, agregó que los detenidos serán acusados ante la justicia una vez que se recaben todas las evidencias en su contra, las cuales serán utilizadas frente a la corte. Los arrestados aparentemente celebraban la boda en un hotel de la zona, por lo que las autoridades planean conseguir los videos de seguridad del establecimiento.

Cabe mencionar que en Nigeria la homosexualidad está castigada con hasta 14 años de prisión o pena de muerte por leyes estatales de la Sharia. La ley no solo está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que también castiga a quienes presencian, ayudan o incitan cualquier exhibición pública de homosexualidad.

SIGUE LEYENDO

Una señora avienta agua bendita y le reza a una pareja gay: “Que se vayan a abrazar al hotel”