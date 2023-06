VIDEO | Pedro Sola se declara "heterofóbico" y lo tunden en redes

El aclamado conductor del programa de espectáculos “Ventaneando”, Pedro Sola, ha llamado la atención en redes sociales debido a que en una reciente entrevista con Roberto Martínez, el tío Pedrito realizó polémicas declaraciones al firmar que él no puede ser amigo de las personas heterosexuales, es decir, de aquellos a los que les gustan las personas del sexo contrario.

Durante la conversación se abordaron distintos temas que tienen que ver con la experiencia de pertenecer a la comunidad LGBT+ en México, pues recordemos que el comunicador es abiertamente una persona gay, por lo que constantemente lo podemos ver hablando respecto a temas que tienen que ver con la inclusión o con la forma en la que ha evolucionado la liberación sexual desde la juventud del famoso hasta nuestros días.

Pedro Sola se ha manifestado abiertamente gay. Foto: Especial

"Yo tengo heterofobia", el comentario que puso en la mira a Pedro Sola

Fue precisamente entorno a estos temas que el amigo de Pati Chapoy expresó su opinión respecto a las personas heterosexuales y a pesar de que aseguró que no tiene problemas con ellas, siempre ha sentido que no pueden comprenderlo bien debido a sus diferencias y, por ende, asegura que nunca las ha considerado sus amigas.

“Yo tengo a veces heterofobia. (...) Yo tuve muchísimos amigos en mi vida, pero todos son gays, que de pronto pienso que es absurdo... puedo tener una relación buena con ellos, pero nunca van a ser mis amigos, porque de repente esta actitud medio condescendiente de los heterosexuales con los homosexuales me cag*”, aseveró el conductor.

Lo tunden en redes

Es de mencionar que la visibilidad de Sola como una figura mediática destacada ha sido importante para la comunidad LGBT+. Al compartir abiertamente su experiencia personal, ha ayudado a fomentar la aceptación y la visibilidad de las personas homosexuales en la sociedad mexicana.

A lo largo de los años, Pedro Sola ha mostrado su apoyo y solidaridad hacia la comunidad LGBT+. Ha utilizado en eventos y marchas en favor de los derechos de las personas homosexuales, y ha utilizado su plataforma mediática para abogar por la igualdad y la no discriminación, sin embargo, ahora estas polémicas declaraciones han hecho que tundan al presentador en redes sociales.

Esto específicamente a que hay quienes argumentan que se trata de exclusión y discriminación, tal y como sucede con las personas que no aceptan a quienes son homosexuales. Hay usuarios en redes que han puesto sobre la mesa el ejemplo de que si una persona heterosexual dijera que no puede tener amigos homosexuales de inmediato sería señalada por homofobia, algo sumamente reprobado en la sociedad actual. Al momento Pedro Sola no se ha pronunciado respecto a la polémica generada.

