Javier Ibarreche revela que ha tenido relaciones con hombres “por genuina curiosidad”: “No soy gay”

Javier Ibarreche, famoso creador de contenido especializado en cine, estuvo de invitado en el programa de Yordi Rosado en YouTube llamado “La Entrevista” y durante la charla el también actor de doblaje habló sobre diversos aspectos de su vida privada que nunca había ventilado en público y una de las declaraciones que más revuelo causó entre sus fans fue cuando confesó que ha sostenido relaciones con otros hombres, aunque no se considera homosexual.

El famoso tiktoker se ganó su invitación al exitoso programa de Yordi Rosado debido a que durante los últimos meses ha logrado consolidarse como uno de los creadores de contenido más famosos y queridos de toda la red gracias a su intensa actividad hablando acerca del mundo del cine donde hace análisis, recomendaciones, críticas y muchas cosas más relacionadas con el séptimo arte, además su fama se hizo mayúscula debido a que formó parte del equipo de TV Azteca que cubrió los Premios Oscar 2023 donde pudo brillar con luz propia.

Como se mencionó antes, durante la charla, Javier Ibarreche contó diversos aspectos de su familia y de su etapa como maestro y actor de teatro antes de saltar a la fama, así como algunas anécdotas que hicieron reír a Yordi Rosado, quien aprovechó el momento para preguntarle al tiktoker sobre su orientación sexual ya que en una de sus rutinas de stand up dijo que había tenido una relación con otro hombre.

Ante el cuestionamiento de Yordi Rosado, Javier Ibarreche señaló que sí era cierto lo que decía en su rutina cómica y que ha tenido relaciones con un par de hombres, pero aseguró que esto no significa que sea homosexual, sino que lo hizo por mera curiosidad y aseguró que se siente más atraído por las mujeres.

Javier Ibarrache brilló en los Premios Oscar 2023. Foto: Especial

“Yo no soy gay, sin embargo, sí he tenido un par de experiencias con vatos que ha sido por genuina curiosidad y me atrajo un wey por la razón que sea, no diría que soy bisexual porque tampoco es una etiqueta que me lata, o sea, primordialmente sí me atraen mucho más las mujeres, pero de repente hay circunstancias en las que un hombre me ha despertado como un algo y pues a ver qué pedo”, señaló Javier Ibarreche.

En otro momento de la entrevista, Javier Ibarreche fue cuestionado si actualmente tiene pareja y sobre si tiene pensado tener hijos y mencionó que, por ahora, su situación en el amor es un tanto complicada pues aunque sí está saliendo con alguien todavía no hay una etiqueta definida, mientras que en sobre la idea de ser padre, reconoció que sí le entusiasma de guiar a alguien, pero señala que el mundo ya no está en condiciones para seguir aumentando la población, por lo que en caso de que quiera ser padre, podría considerar la adopción.

SIGUE LEYENDO:

Curvy Zelma da clases de moda con el bañador ideal para un baño de sol

Andrea Legarreta: la conductora de Hoy presume nuevas fotos desde el jacuzzi, así posó en sus vacaciones

Eduin Caz sufre fuerte accidente con machetes en pleno escenario: “Traigo una cortadona perra”