Eduin Caz sufre fuerte accidente con machetes en pleno escenario: “Traigo una cortadona perra”

El pasado fin de semana el Grupo Firme arrancó su gira 2023 con un evento en Washington DC y si bien dicho evento fue todo un éxito, no todo salió como esperaban pues Eduin Caz tuvo un serio percance en el escenario que pudo terminar en tragedia pues durante un baile con machetes sufrió una severa cortada y, por si fuera poco, también se le soltó una de estas afiladas herramientas y casi le cae a su público.

Fue el pasado viernes 15 de abril cuando Grupo Firme inició su gira llamada “Hay que conectarla” en la Capital One Arena de Washington DC y en este arranque de gira presentaron su nuevo show, el cual, contempla la realización de distintos bailes regionales de distintas parte de México y uno de ellos implica la utilización de machetes, lo cual, quedó en evidencia puede resultar sumamente peligroso y no solo para los bailarines e integrantes de la famosa agrupación sino también para el público y todo el personal del staff.

En un video difundido por una página de fans del Grupo Firme se pudo ver a Eduin Caz ejecutar el baile en cuestión con un par de afilados machetes, con los cuales, se golpeó en un par de ocasiones en las piernas provocándose una herida que aunque no fue tan aparatosa sí le incomodó por el resto del show según las propias palabras del cantante. quien también terminó con el pantalón roto de la entrepierna por los movimientos del baile, no obstante, esto no fue todo pues en algún momento del show, se le zafó de las manos uno de estos machetes y salió volando hacia la zona que divide el escenario del público.

Cabe mencionar que, en cuanto soltó el machete, la expresión de Eduin Caz fue de preocupación, sin embargo, todo parece indicar que, afortunadamente, el machete no golpeó a nadie y enseguida personal del staff tomó el arma blanca para devolvérsela al cantante, quien tras el susto que se llevó siguió ejecutando el baile que tanto ha practicado y que no es la primera vez que le ocasiona lesiones pues hace unas semanas él mismo mostró las cortadas que sufrió durante los ensayos de este show.

Horas después de haber terminado el show, Eduin Caz se reportó a través de sus historias de Instagram con un video en el que agradeció la entrega del público de Washington DC y aseguró que fue un show memorable e hizo énfasis que todo salió muy bien a excepción de la cortada que sufrió por el machete, sin embargo, todo parece indicar que dicho percance no fue de consideración y que podrá realizar todas sus actividades con normalidad, no obstante, los seguidores de la famosa agrupación surgida en Tijuana les han sugerido omitir esta parte de su show o sustituirla por otro baile que no implique tanto riesgo.

“¡Qué perro me la pasé hoy, muchas gracias Washington!, así empezamos esta gira, pasado de ver… excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortadona perra, pero me la pasé a toda ma… aquí les voy a dejar unas historias, ya extrañaba esto, gracias por este recibimiento, por este lleno”, expresó Eduin Caz en su perfil de Instagram.

Es importante señalar que los machetes que se utilizan en este tipo de bailes no tienen el filo bien definido para evitar accidentes mayúsculos, no obstante, esto no significa que estas armas blancas dejen de ser peligrosas.

SIGUE LEYENDO:

En jumpsuit rojo, Aleida Núñez presume los resultados de sus rutinas en el gym y le llueven halagos

Santa Fe Klan le envía romántico mensaje a Karely Ruiz tras intenso beso en el escenario: “Solo tú y yo”

Curvy Zelma da clases de moda con el bañador ideal para un baño de sol