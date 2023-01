Una señora avienta agua bendita y le reza a una pareja gay: “Que se vayan a abrazar al hotel”

Una señora fue grabada por una pareja gay cuando estaban dentro de una iglesia en el momento en que comenzó a agredirlos al rezar enfrente de ellos mientras les arrojaba aparente “agua bendita” por el hecho de estar abrazados. “Protégenos y con tu espada defiéndenos, lárguense o ahorita llamo al 911”, dijo la mujer en el instante que los novios documentaban la acción de la mujer.

Incluso un feligrés llegó al lugar y le explicó a la señora que la pareja de jóvenes no realizaba nada malo. “A la que van a llevar es a usted. Yo estoy con Dios”, dijo el hombre que intervinó, -”No, no se ve”, respondió la señora. -“Sí por eso estoy aquí. Tú nada más que… no están haciendo nada, nada más están ahí sentados. Malo es robar”, afirmó.

Uno de los muchachos que grababa el momento le mencionó a la mujer que “malo era odiar, eso es malo”. La grabación de pronto cambia de momento y ahora la señora estaba en una llamada telefónica con su celular donde aseguraba que la pareja de la comunidad LGTBI+ no quería salirse de la Iglesia, que según los usuarios en TikTok se trata de la Iglesia del Carmen ubicada en el Centro de Toluca.

“No se quieren salir. Pues que se retiren nada más, que se vayan a abrazar allá al hotel o a la calle, hay tanto jardín que ya hizo aquí el gobernador, y quieren estar aquí adentro de la casa de Dios. Esto es sacro”, señaló la señora por teléfono.

Y agregó: “Si es propiedad privada y no queremos que estén ellos aquí en este lugar de la casa del señor”. ¿Entonces ellos sí pueden entrar aquí a hacer sus actos inmorales? Si no se ha aprobado la ley. Yo soy de Provida y no se ha aprobado; hemos estado luchando contra eso. Esto es de Satanás. El sexto mandamiento: la fornicación”, arremetió con coraje la señora.

La mujer aventó agua bendita a la pareja de novios. Foto: TikTok

Además, la señora aseguró que la pareja de novios no eran mexicanos, “han de ser migrantes. No son de aquí. Vienen de otro, de otros países depravados a enseñar inmoralidad a la juventud de aquí. Y aquí está uno que se dice ser Carmelita, también los está defendiendo. Que puede hacer y hacer lo que quieran aquí que no hay ningún problema", arremetió.

La pareja recibió el apoyo total en las redes

La pareja de pronto habla por teléfono, aparentemente con un operador del 911 con quien hablaba la señora: “Ah, estamos aquí en los escalones, bueno sentados afuera de la iglesia en los alrededores del patio. Estoy con mi pareja, estamos abrazados, creo no es ningún acto inmoral, y la señora nos está ofendiendo diciendo ‘jotos’.

Otro feligrés trató de calmar a la señora, pero no lo consiguió. Foto: TikTok

Que no podemos estar aquí. Nos vino a aventar agua bendita. Creo que la estamos respetando, no le hemos hecho nada, ella es la que nos quiere correr de aquí cuando no estamos haciendo nada indebido”, dijo uno de los hombres. La respuesta del operador fue dar la razón a la pareja al asegurarles que la mujer los estaba discriminando.

Sin embargo, para evitar algún tipo de confrontación, el operador les sugirió que se retiraran del lugar, pero antes de hacerlo, la pareja dijo que lo prudente era irse del sitio ya que es complicado hacer entender a una “mente cerrada” y agradecieron la comprensión del policía al final del tiktok que puede verse al dar clic en este enlace.

Los más de 2 mil comentarios de los usuarios en Tiktok están a favor de la pareja del mismo sexo con frases como: “Un gran abrazo a ti y a tu pareja. Que lastima (sic) que hayan tenido que pasar por esa situación”. “Amaras (sic) a tu prójimo como a ti mismo. Tu boca habla de lo que tú corazón carece. Los amo chicos, yo les mando bendiciones y bendito sea su amor”.

SIGUE LEYENDO:

Su esposa lo manda por las tortillas en pleno terror del Culiacanzo y se viraliza en TikTok: “Le tengo más miedo a mi mujer”

Despiden al subdirector de operaciones del Metro tras choque de trenes

RMG