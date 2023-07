Estragos de las redes sociales: despiden a una trabajadora por publicar un meme del aguinaldo

Publicar memes en las redes sociales ya es un acto del día a día. Y no solo eso, interactuar con las publicaciones, darles like o compartirlas porque nos parecen graciosas, novedosas o a veces muy realistas, ya está normalizado por gran parte de la sociedad, quien no le da mayor relevancia en el mundo real.

Sin embargo, hay quienes todavía se toman personal que se haga apología de alguna situación cotidiana en estos memes, y que la gente se lo tome a burla, tal como pasó en Argentina, donde una empleada de una panadería fue despedida por compartir una imagen donde se hace mofa de ni más ni menos que el aguinaldo.

Crédito: TikTok / Tamydelossantos

La despiden por un meme

Tamara trabajaba en una panadería de Brandsen, pueblo ubicado en Buenos Aires, Argentina. Un buen día decidió publicar la imagen de una persona sosteniendo un cartel que decía la frase: "lo que vos te divierte, a otros nos lastima. No subas que cobraste el aguinaldo". Esto habría molestado al jefe, quien decidió despedirla.

Pero lo increíble de la historia no es realmente el despido, sino la manera en que lo hizo. A través de WhatsApp le mandó unos mensajes para que se fuera, prometiendo que le pagarían sus días trabajados, además de lo que corresponde por Ley, cosa que no sucedió y terminaron en pleito.

“La verdad es que esto es cualquiera, Tamara. Decime las horas que trabajaste y te separo lo tuyo”, fue una de las frases que lanzó Marcelo, su jefe, quien no entendía que todo es una broma simple. “Me parece de cuarta”, le dijo, antes de pedirle que saliera del negocio antes de las 8:00 horas que llegara él.

Crédito: TikTok / Tamydelossantos

Pide le pago de lo que le corresponde

En otro video, Tamara agregó que su Facebook es privado, por lo que alguien tomó captura de pantalla y lo mandó de mala fe a los dueños del negocio. Además, no tiene a ninguno de ellos con sus amigos, y mucho menos los mencionó, ni hizo referencia a sus jefes en la publicación.

"Solo buscaba que me paguen lo que me correspondía por haber laburado. No quiero otra cosa. No quiero que mis compañeros pierdan su laburo. Quiero que me paguen lo mío, a mí me echaron, me mandan esos mensajes y me tengo que ir", fueron sus palabras.