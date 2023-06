Sale de prisión Emma Coronel, esposa del "Chapo" Guzmán

Esta mañana se dio a conocer que Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán sale de prisión y cumplirá su sentencia bajo arresto domiciliario en Los Ángeles, California, Estados Unidos. De acuerdo con información difundida en medios locales, Coronel Aispuro, ya no se encuentra bajo la custodia del Buró de Prisiones de Estados Unidos (FBI) desde el pasado 30 de mayo en un domicilio particular en dicha entidad, donde cumplirá las últimas semanas de su condena.

Cabe recordar que Coronel fue sentenciada a tres años de prisión por los delitos de lavado de dinero y colaboración en el negocio de tráfico de drogas del líder del Cártel de Sinaloa. Durante 15 meses estuvo recluida en la prisión de mínima seguridad FMC Carswell en Fort Worth, Texas.

Cabe recordar que fue el 22 de febrero de 2021 Emma Coronel fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, cerca de Washington y fue El 30 de noviembre del 2021 cuando finalmente fue condenada a tres años de cárcel, por sus vínculos con Joaquín Guzmán Loera, en el marco de las investigaciones por lavado de dinero y tráfico de drogas.

Coronel Aispuro habría ayudado a "El Chapo" a escapar de prisión en 2015. | FOTO: Instagram @therealemmacoronel

Asimismo, la exreina de belleza fue señalada de ayudar a su esposo, "El Chapo" Guzmán a que escapara del penal de alta seguridad el Altiplano en 2015 a través de un túnel que construyó dentro de su celda hasta un predio ubicado en las inmediaciones del penal.

¿Qué sigue para Emma Coronel?

Fue el pasado 30 de mayo cuando Coronel Aispuro salió de la prisión ubicada en Texas y fue trasladada a algún lugar en California del área de Long Beach, la ubicación precisa no fue revelada por motivos de seguridad. En Estados Unidos las autoridades tienden a realizar este tipo de traslados con personas que están a punto de dejar la cárcel para su próxima reinserción social.

Emma Coronel dejó la cárcel. FOTO: Instagram @therealemmacoronel

En el caso de Emma, se desconoce si fue llevada a una casa de transición para reos o a un domicilio particular, sin embargo, esto le dará mayor libertad durante los próximos meses hasta que finalmente sea liberada el próximo 13 de septiembre y cuando esto ocurra no regresará inmediatamente a México. Se espera que antes de que regrese, tendrá que pasar por lo menos cuatro años en prisión condicional es decir, tendrá que presentarse ante las autoridades de forma regular.

De acuerdo con la escala federal de prisiones, los reclusos sentenciados deben cumplir por lo menos 85 por ciento de la condena para tener acceso a la liberación anticipada. De igual forma, Coronel Aispuro logró reducir su sentencia al tomarle en cuenta los 10 meses que estuvo en custodia y sin derecho a fianza antes de que le emitieran la sentencia.