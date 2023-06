Perrito descubre que su dueña tenía cáncer de mama: "Me salvó la vida"

Una mujer británica ganó popularidad en redes sociales luego de que aseguró que su mascota, un perro raza collie, le salvó la vida al ayudarla a detectar que tenía cáncer de mamá. De acuerdo con el testimonio de Trisha Allison, de 50 años, todo ocurrió un día cuando estaba acostada en el sofá un día viendo la televisión, cuando su fiel compañero comenzó a olfatear su seno de forma insistente.

Trisha Allison comentó que su perro de 2 años, llamado Luna, saltó sobre su pecho y lo olfateó por un largo tiempo, mientras que intentaba empujarlo. Hasta que finalmente, el animal se acomodó a su lado y se quedó tranquilo. Allison recordó que ese comportamiento de su mascota fue extremadamente inusual ya que "no es el perro más cariñoso". Por lo que un día después decidió visitar a un médico, para asegurarse de que todo estuviera en orden.

La mujer comentó que su perrito le salvó la vida. Foto: especial.

El especialista notó que había algo raro en los senos de Allison por lo que le sugirió realizarse una biopsia y le diagnosticaron cáncer de seno dos semanas después, el 18 de abril. “Si no fuera por Luna, no lo habría encontrado ese día”, recordó la mujer ante medios locales. Agregó que "debido a que tengo senos densos, es posible que no los haya vuelto a golpear durante un par de años más o menos; mi historia podría haber sido muy diferente".

Tras recibir su diagnostico, la mujer fue sometida a dos operaciones para extirpar los tumores y está esperando saber si necesitará quimioterapia. “Cuando dicen: 'Lamento decirte que es cáncer', todo tu mundo se derrumba y te preguntas qué tamaño de ataúd necesitarás; es difícil explicar cómo te sientes”, admitió Allison.

Luna tiene dos años de edad. Foto: especial.

“La cuestión es que soy una persona positiva, pero cuando estás sentado en esa habitación, tienes todo en la cabeza que estás bien y que no estás enfermo”, detalló. “Mi próxima cita es dentro de dos semanas y ellos determinarán mis próximos pasos. Cada cita es muy estresante. Todo el mundo me dice que sea positivo, pero entras siendo positivo y recibes las peores noticias”.

Finalmente, la mujer aseguró que se encuentra muy agradecida con su mascota, ya que si no hubiera actuado de forma extraña ella jamás habría acudido con un especialista y el cáncer podría haber afectado más células. “Estoy agradecida por Luna, me salvó la vida; si no fuera por Luna, esta sería una historia muy diferente”, dijo.