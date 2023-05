Fue al médico por una mancha en la uña y el diagnóstico fue espantoso: “se eliminó hasta el hueso”

Stace Boss era constante cuando de manicura se trataba, pero en una de sus visitas, a la originaria de Glasgow en Escocia, se le negó el servicio debido a que en una de las uñas de su mano tenía una ligera mancha de color marrón por lo que de acuerdo con las políticas del negocio, esa vez postergarían su cita hasta que mejorara su condición, ya que podría tratarse de un inusual peligro.

Pasaron algunos días y la mujer de 32 años de edad veía que la mancha no se quitaba, entonces hizo caso a la recomendación de la manicurista de acudir con un médico para que la revisara. “Me pidió que lo investigara un poco más. Estaba confundida, no entendía nada”, recordó Boss citada por el medio local Kennedy News and Media.

Al acudir a la revisión médica, el galeno observó la fina raya de color marrón que apareció debajo de la uña del pulgar derecho de Stace Boss, por lo que de inmediato el doctor le indicó que serían necesarios varios estudios para descubrir el origen de la malformación, dijo la mujer que experimentaba ansiedad, “todo mi cuerpo estaba cambiando”, afirmó.

“Lo había notado, pero me acostumbre”

Stace señaló que en algún tiempo observó el cambio en el color de la tonalidad dentro de su uña, pero no pensó que fuera a quedarse por mucho tiempo por lo que no le tomó la debida importancia, sobre todo porque la presencia de la mancha solo estaba ahí, sin dolor o alguna otra molestia, indicó la vecina en Glasgow.

“Lo había notado pero pensé que era un hematoma. Simplemente me acostumbré”: Stace Boss.

Stace fue a revisarse por pedido de su manicursita. Foto: Kennedy News and Media

Stace, quien es además una cantante de rap, describió la manera como la mancha parecía que se extendía. “Era como si alguien hubiese marcado mi uña con un marcador permanente desde la cutícula hasta la parte superior. Era delgada, parecía incluso una cara sonriente”. Las pruebas médicas la llevaron a ser tratada por un dermatólogo.

La primera orden del especialista en la piel fue realizar una biopsia para saber si aquella mancha tenía alguna relación con el tumor cerebral que años atrás le habían extirpado con éxito a la mujer. Tras estar listos los resultados, el diagnóstico fue devastador para Stace Boss: “un melanoma subungueal, un tipo de cáncer de piel que aparece debajo de las uñas”.

La mancha en el pulgar se raspó hasta el hueso. Foto: Kennedy News and Media

Al ver el diagnóstico, Stace fue sometida de emergencia a una intervención quirúrgica para tratar de salvar su vida que ahora estaba en peligro por la pequeña mancha encontrada dentro de la uña. Finalmente la última semana de marzo se realizó la operación que consistió raspar hasta el hueso del dedo de la mujer para descartar que se quedara algún resquicio del cáncer.

“Fue extraño cómo siguió creciendo, hasta el punto de quitarlo, así fue. La forma en que se cortó se eliminó incluso hasta el hueso. Fue un gran alivio sacarlo. Creo que, al igual que me enteré que tenía un tumor cerebral, supe que algo andaba mal. Tenía ansiedad, todo mi cuerpo estaba cambiando”, afirmó Stace tras compartir su historia de vida.

Aunque fue salvada por segunda ocasión del cáncer, los médicos pidieron a Stace que se realice más revisiones e investigaciones para determinar si el cáncer se ha propagado o no a otras partes de su cuerpo. “La manicurista me salvó la vida, estaba muy informada y más pendiente de mis uñas que yo”, dijo Stace.

