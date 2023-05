¡Excelentes noticias! EU ya tiene una terapia experimental contra el cáncer en la sangre

La humanidad no tenía tan buenas noticias en años, y es que ahora anunciaron que una terapia experimental contra el cáncer de sangre ya se encuentra disponible en Estados Unidos. Tiene una tasa de éxito del 90 por ciento tras haberlo puesto aprueba en un ensayo y lo único que resonó de forma negativa entre la comunidad, es que no cualquiera puede acceder a ella. De acuerdo con los investigadores, se utilizaron células modificadas genéticamente para tratar el mieloma múltiple. Ahora el equipo aspira obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en el plazo de un año.

El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal e invaden y destruyen el tejido óseo adyacente. FOTO: Adobe Stock

La humanidad ahora podría combatir el mieloma múltiple

Gracias a un tratamiento experimental contra el padecimiento más temido por la humanidad, pues ahora tendríamos un 90 por ciento de éxito de combatir el cáncer de células plasmáticas, que es de los mielomas más comunes en el mundo. Este logro se lo debemos a los investigadores del Centro Médico de la Universidad Hadassah en Jerusalén, Israel. Según la información difundida, utilizaron un tratamiento llamado Terapia de Células T con Receptor de Antígeno Quimérico, o CAR-T, que estimula el propio sistema inmunológico del paciente para destruir las células cancerosas.

De hecho, de los 74 pacientes con mieloma múltiple que recibieron el medicamento, el 90 por ciento entró en remisión completa, lo que significa que ya no tenían signos de cáncer. "Estos son resultados dramáticos. Esta es una gran esperanza para los pacientes con una enfermedad que aún no tiene cura,”, dijo a The Jerusalem Post la doctora Polina Stepensky, jefa del departamento de inmunoterapia y trasplante de médula ósea de la universidad.

¿De qué va el tratamiento?

Supuestamente se basa en la ingeniería genética, que es el proceso de alterar la composición del ADN utilizando tecnología de laboratorio. Su objetivo es aislar las células T, que son células inmunitarias que se desarrollan a partir de células madre que se encuentran en la médula ósea. Esto se hace a través de un proceso llamado aféresis, que toma los componentes sanguíneos donados y separa los glóbulos blancos y rojos. Como sabemos, los glóbulos rojos transportan oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo, mientras que los glóbulos blancos ayudan a combatir las infecciones.

Las manifestaciones frecuentes incluyen lesiones líticas en los huesos que causan dolor y/o fracturas, insuficiencia renal, hipercalcemia, anemia e infecciones recurrentes. FOTO: Adobe Stock

Luego, las células modificadas se inyectan en el paciente. Finalmente se dirigen a los tumores y ayudan a destruir el cáncer. A diferencia de otros tipos de inmunoterapia, CAR-T cambia las células en un laboratorio para que puedan producir la proteína CAR, que se une a las células cancerosas para eliminarlas. Otras terapias crean una gran cantidad de linfocitos, células inmunitarias producidas en la médula ósea que viajan dentro o alrededor del área del tumor.

"Tenemos evidencia de una tasa de respuesta general muy positiva con efectos secundarios mínimos, y son leves", dijo el Dr. Stepensky.

¿Qué es CAR-T, quien hace todo el trabajo de la lucha contra el cáncer?

CAR-T está diseñado para que los pacientes que no han tenido éxito con los tratamientos más comunes —incluidos los esteroides, la quimioterapia y los trasplantes de células madre— puedan evitar padecer los efectos secundarios graves. Por ejemplo, los trasplantes de células madre pueden reducir su recuento sanguíneo general, lo que puede provocar infecciones y hemorragias. Aunque cabe recalcar que con este tratamiento —que ya está aprobado por la FDA— se eliminaría el mieloma múltiple, así como algunas formas de leucemia y linfoma. Sin embargo, cuesta entre 500 mil y un millón de dólares, lo que lo hace inaccesible para muchos estadounidenses.

También se puede utilizar melfalán en dosis altas seguido de alotrasplante de células madre de sangre periférica. FOTO: Adobe Stock

¿Qué es el mieloma múltiple?

Es un cáncer de la sangre que afecta a las células plasmáticas. Dichas partes cancerosas se acumulan en la médula ósea y el tejido esponjoso en el centro de los huesos. Estas células se infiltran en las células normales que trabajan para combatir las infecciones. Las malignas producen el anticuerpo proteína M, que no tiene ningún beneficio y causa tumores, daño renal, destrucción ósea y deterioro de la función inmunológica, según la Fundación de Investigación del Mieloma Múltiple.

En las primeras etapas, es posible que el mieloma múltiple no presente ningún síntoma, pero una vez que se manifiesta, incluye dolor de huesos, náuseas, estreñimiento, falta de apetito, confusión mental, fatiga, infecciones, pérdida de peso, debilidad o entumecimiento en las piernas, y sed excesiva. La enfermedad es más común en personas mayores de 60 años. Además, los hombres y las personas de raza negra tienen más probabilidades de desarrollar la afección.

La Sociedad Americana del Cáncer estima que se diagnosticarán alrededor de 35 mil casos nuevos en 2023, junto con aproximadamente 12 mil 590 muertes. Si se detecta temprano, ocho de cada 10 pacientes sobreviven más de cinco años. Después de que se propague, más de la mitad sobrevive.