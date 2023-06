Titán: los 3 submarinos que desaparecieron en el océano y que lograron rescatar

La búsqueda del sumergible turístico “Titán”, que iba tras los restos del Titanic y que ha desaparecido en el Atlántico, ha enfrascado a un gran número de rescatistas en una prueba contrarreloj, pues se enfrentan a una tarea gigantesca que pondrá a prueba los límites del conocimiento técnico y con un límite de 24 horas de oxígeno en el pequeño vehículo subacuático de la OceanGate Expeditions.

Los involucrados en esta titánica búsqueda barrer un área oceánica de 20 mil kilómetros cuadrados con profundidades de cerca de cuatro kilómetros no será fácil. Es muy importante señalar que los equipos de recuperación además se ubican en un lecho marino de barro y ondulado. "No puedes verte la mano delante de la cara", dijo el experto sobre el Titanic, Tim Maltin, en declaraciones a NBC News Now. "Realmente se asemeja un poco a ser un astronauta en una misión hacia el espacio", puntualizó.

Es muy importante señalar que el sumergible desapareció a unos 700 kilómetros de la costa de Newfoundland, en Terranova y Labrador, la provincia más oriental de Canadá. Este perdió contacto con la superficie 1 hora y 45 minutos después de comenzar la inmersión. Actualmente, los rescatistas están usando diversos métodos a medida que peinan la vasta área en busca del vehículo de 6.5 metros de longitud. Hasta ahora, la ayuda de un vehículo operado remotamente (ROV) no ha dado ningún resultado.

Por otro lado, aviones militares estadounidenses y canadienses se encuentran en sitio donde operaba el Polar Prince, la nave nodriza que lanzó el sumergible, estas naves han desplegado boyas de sonar para tratar de captar sonidos desde la superficie del océano. Además, un cazador de submarinos P-8 canadiense, también está en esa búsqueda.

El sumergible con cinco valientes ocupantes a bordo se encuentra desaparecido en las profundidades del océano Atlántico. Foto: AFP.

Es importante señalar que de acuerdo con científicos, “Titán” pudo haber experimentado una de las denominadas tres catástrofes que puede sufrir una expedición de este tipo. una ruptura del casco, un incendio o un enredo. La desaparición de Titán ha recordado a otros accidentes de naves que se perdieron en las profundidades del mar, las cuales recapitulamos a continuación.

Los rescates más famosos de submarinos

El ARA San Juan S-42 de Argentina, el Batiscafo AS-28 de Rusia y el submarino SII Squalus de Estados Unidos son tres trágicos episodios que involucraron la desaparición y rescate de submarinos, marcando la historia marítima con diferentes desenlaces. El 15 de noviembre de 2017, el submarino de la Armada de Argentina ARA San Juan desapareció con 44 tripulantes a bordo mientras se dirigía desde Ushuaia a Mar del Plata, en Buenos Aires.

La última comunicación tuvo lugar a unos 400 kilómetros de la costa. Después de cinco meses de intensos trabajos de búsqueda, el ARA San Juan fue finalmente localizado por la compañía estadounidense Ocean Infinity a una profundidad de 800 metros en el Atlántico, a unos 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Lamentablemente, esta tragedia se cobró la vida de los 44 pasajeros que iban a bordo.

El ARA San Juan S-42 de Argentina. Foto: AFP/Ministerio de Defensa de Argentina.

Mientras que en agosto de 2005, el batiscafo AS-28 de Rusia quedó atrapado a 190 metros de profundidad en el océano Pacífico, con siete tripulantes a bordo y reservas de oxígeno para apenas tres días. El submarino se enganchó a los cables de una antena de vigilancia y quedó atrapado en varias redes de pesca. La operación de rescate se llevó a cabo con la participación de Estados Unidos, Japón y Reino Unido.

Finalmente, el batiscafo fue rescatado por el vehículo robótico británico Scorpio, que cortó el cable de acero que lo mantenía unido al fondo y logró liberarlo de las redes. Los siete tripulantes fueron encontrados con vida, a pesar de las dificultades que enfrentaron durante su espera en condiciones extremas.

Imagen ilustrativa del batiscafo AS-28 de Rusia. Foto: Especial.

Por su parte, el submarino SII Squalus de Estados Unidos sufrió un accidente en mayo de 1939. Mientras realizaba una maniobra de descenso, tuvo una inundación y fue arrastrado al fondo del mar. Con el riesgo de una explosión de las baterías, el comandante Naquin decidió esperar el rescate a 74 metros de profundidad. El submarino de Estados Unidos acudió en su ayuda y llevó a cabo un rescate exitoso utilizando una cápsula que descendió hasta la nave. Gracias a esta asistencia, 33 tripulantes lograron ser salvados.

Imagen ilustrativa del SII Squalus de Estados Unidos. Foto: Especial.

Diferencias existen entre un submarino y sumergible

Es importante señalar que existen algunas diferencias entre lo que es un submarino y un sumergible, las principales de ellas son su capacidad y propósito. Un submarino es una embarcación naval diseñada específicamente para operar bajo el agua de manera autónoma durante largos períodos.

Los submarinos militares se utilizan principalmente con fines tácticos y estratégicos, como la guerra submarina, la recopilación de inteligencia y la disuasión nuclear. Los submarinos civiles, por otro lado, se utilizan para investigaciones científicas, exploración submarina, búsqueda y rescate, entre otros propósitos.

Mientras que el término "sumergible" es más amplio y puede referirse a cualquier tipo de embarcación o vehículo que pueda sumergirse bajo el agua. Incluye tanto los submarinos como otros vehículos más pequeños que pueden sumergirse, como los sumergibles de aguas profundas, los vehículos operados por control remoto (ROV) y los batiscafos.

Los sumergibles suelen tener aplicaciones más específicas, como la exploración submarina, la investigación científica, la inspección de estructuras submarinas y el turismo submarino.