Candida Auris: ¿podría ese hongo mortal causar una nueva pandemia?

Candida Auris, también conocida como C. Auris, es un tipo de levadura que puede causar infecciones graves que son difíciles de tratar con medicamentos antimicóticos convencionales y más de 1 de cada 3 pacientes mueren dentro del mes tras haber sido diagnosticados, según los CDC. Es un hongo que parece salido de una película apocalíptica, lo preocupante es que en Estados Unidos los casos han ido en aumento año con año. ¿Podría provocar una epidemia mortal en todo el mundo?

Los casos reportados a los CDC desde 2016 han aumentado cada año, de 53 en 2016 a 1,471 en 2021, con base en los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés). Sandra Castro Santiuste, doctora en ciencias biológicas especializada en micología y macrohongos de la UNAM, aseguró, en entrevista con El Heraldo Digital, que es un organismo cuya existencia no es nueva, pero hasta el momento los estudios señalan que sólo se contrae de manera dañina en hospitales y residencias de ancianos donde hay personas con el sistema inmune muy deprimido.

“El rápido aumento y la propagación geográfica de los casos resultan preocupantes y enfatizan la necesidad de vigilancia continua, capacidad de laboratorio ampliada, pruebas de diagnóstico más rápidas y cumplimiento de la prevención y el control de infecciones comprobadas”, mencionó recientemente la epidemióloga de los CDC, la Dra. Meghan Lyman, en un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine.

El aumento de los casos ha hecho que los CDC califiquen a la Candida Auris como una "amenaza urgente", sin embargo, aún no está claro cómo es que han incrementado y mantienen una fortaleza a los medicamentos actuales. Santiuste expuso que esta es una cuestión interesante: “lo que sorprende mucho es que a pesar de su temprana identificación… Es resistente a muchos antifúngicos o antimicóticos que se utilizan de forma recurrente en los hospitales, esa es la cuestión”.

La experta comentó que eso, aunado a que tiene un factor de virulencia, capaz de ser patógeno y burlar el sistema inmune, lo cual hace que sea alarmante, “al escuchar esto dices: ‘Dios mío, ¿qué vamos a hacer?’, pero no nos va a enfermar a todos como en el caso de Covid- 19… Sí es un riesgo para personas que tienen un sistema inmune muy debilitado y con enfermedades crónicas que están hospitalizadas”.

De acuerdo con el portal MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, puede propagarse entre personas o a través del contacto con objetos y equipo. Los pacientes pueden estar colonizados con la infección y diseminarla a objetos como mesitas de noche y pasamanos.

Además, los proveedores de atención médica, familiares y visitantes que tienen contacto con un paciente infectados pueden contagiarla a otros pacientes. Las personas con sondas respiratorias, alimentación o catéteres IV tienen un mayor riesgo de infección. Sin embargo, para que una persona se vea gravemente afectada por este hongo se tienen que cumplir ciertas características que difícilmente se dan para que pudiera haber una epidemia.

“Debe haber un sistema inmune muy debilitado y se debe pasar un tiempo considerable en un hospital … Si alguien va por una lesión de apéndice, las probabilidades de que adquiera Candida Auris son muy bajas… Sin embargo, algunos familiares que están con pacientes en el hospital la han contraído, pero como no tienen un sistema inmune debilitado no pasa nada, no se enferman”, precisó.

Explicó que todos los humanos vivimos con cándidas, ya sea en la piel, las mucosas o los genitales, pero son importantes para mantener el equilibrio de otros microorganismos en nuestro cuerpo, sin embargo, pueden ser patógenas y causar problemas de salud, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En un Aviso Epidemiológico emitido en 2021 por las autoridades mexicanas se detalla que la C. Auris fue aislada por primera vez en el canal auditivo de un paciente japonés en el año 2009, ese mismo año fue identificada en 15 pacientes con otitis crónica en Corea del Sur. Posterior a estos reportes iniciales, se identificó en diversas partes del mundo, y se notificaron casos en los cinco continentes. En la región de las Américas, el primer brote se identificó en Venezuela en el año 2012, seguido de Colombia y los Estados Unidos en 2013.

“Eso no implica que esa especie haya aparecido en el 2009… Es muy probable que ya haya estado en el ambiente desde hace mucho tiempo… Además, no solamente es que se encuentre únicamente en los hospitales, se puede hallar en otros ambientes, pero su forma patógena es la que se ha observado en los hospitales y residencias de adultos mayores”, aclaró la experta.

Aunque la situación ha sido tratada con alarmismos en redes sociales y medios de comunicación, en realidad no todo es tan grave, aunque sí existen riesgos. “Quienes lo adquieren, y tienen agravantes, sus probabilidades de sobrevivencia bajan, por el asunto de los medicamentos. Más bien ahí está el riesgo… Si llegan 20 o 30 a terapia intensiva, pues el riesgo de contagio sí es mayor.

Otros factores de riesgo incluyen:

Además, “puede ser identificada de un modo erróneo como otro tipo, a no ser que se usen métodos especializados de laboratorio. Identificarla correctamente es crucial para dar inicio a las medidas destinadas a detener su propagación y prevenir los brotes”, según los CDC,

Refirió que por el momento todo queda en el terreno de las hipótesis, una de ellas es que el cambio climático tiene que ver, pero por ahora no ha sido comprobado aún. Insistió en que lo importante ahora es buscar fármacos efectivos y así evitar muertes.

Las autoridades mexicanas señalan que el 80-98% de los aislamientos de C. Auris son resistentes a fluconazol, el 23-25% a anfotericina B y el 7% a micafungina y existen variaciones de estas resistencias.

Expuso que la manera de prevenir un contagio sería aumentar las medidas de limpieza en los hospitales, “la clave buscar que que qué antisépticos se pueden utilizar para contrarrestar el crecimiento, ya hay algunos, como el cloro en concentraciones importantes y combinado con rayos UV es muy efectivo”.

“¿Es una amenaza emergente? No, yo no lo veo así, la preocupación solo está en que en que es una una especie que que es difícil de atacar… Y los hongos no son los malos de la película. Al final es una especie, como muchas otras, que ven la oportunidad para sobrevivir, no es que su naturaleza sea la maldad. El meollo del asunto está en la prevención y es se debe se debe extremar en la esterilización del equipo y en la limpieza de los espacios no solo por la cándida”, concluyó.