Alerta en la India: reportan el caso del primer humano infectado con un hongo letal que mata plantas

Autoridades sanitarias encendieron las alertas luego de que se reportó el primer caso de un ser humano infectado por un hongo altamente mortal para las plantas. El paciente es un hombre de la India, de 61 años de edad, quien contrajo una enfermedad fúngica que podría ocasionarle la muerte. La noticia ha tomado por sorpresa a miles de personas en redes sociales, quienes comparan la situación con la popular serie "The Last of Us", la cual muestra un escenario apocalíptico provocada por un hongo mutante capaz de infectar a los humanos.

El caso fue reportado por la revista médica Medical Mycology Case Reports. De acuerdo con la publicación, el paciente, un hombre de 61 años, fue infectado por un hongo popularmente conocido como "asesino de árboles". Este hongo, en realidad llamado Chondrostereum, afecta y mata las hojas de los árboles frutales y otras especies leñosas como el manzano, el ciruelo, el cerezo. Cabe mencionar que es la primera vez que un ser humano contrae una enfermedad fúngica derivada del Chondrostereum.

El hongo mata las hojas de los árboles frutales y otras especies leñosas. Foto: especial.

El primer paciente

Hasta ahora, las autoridades sanitarias creían que este hongo no afectaba a los humanos. Pero, la investigación, publicada en la revista médica, reveló que un botánico y especialista en hongos, originario de la India, presentó una infección por el Chondrostereum. El hombre presentó síntomas similares a los de la gripe: tos, fatiga, voz ronca y dificultad para tragar durante tres meses. Tras someterlo a diversos análisis, los médicos descubrieron que tenía un absceso en la tráquea ocasionado por le hongo "asesino de árboles".

Cabe mencionar que los abscesos pueden resultar fatales si no se detectan y tratan de inmediato porque pueden obstruir las vías respiratorias y provocar infecciones potencialmente mortales. Hasta ahora, los científicos no han determinado cómo fue que el paciente se infectó, pero se presume que pudo haber sido debido al cambio climático, ya que para que los hongos puedan propagarse y establecerse en otros organismos, deben estar a determinadas temperaturas.

El hongo se pudo haber contagiado al paciente por el cambio climático. Foto: especial.

¿Qué es el Chondrostereum?

El Chondrostereum es un hongo que se alimenta de materia orgánica en descomposición, y puede crecer tanto en madera viva como muerta. Usualmente es utilizado en la silvicultura para controlar el crecimiento de árboles y arbustos no deseados. Una vez que se asienta en un árbol, produce sustancias químicas que inhiben el crecimiento del árbol, lo que resulta muy útil para luchar contra los arbustos y plantas no deseadas.

