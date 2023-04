¿Qué tan malo es dejarle el celular a los niños? Un psicólogo advierte de los estragos a corto plazo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió que los menores de cinco años no deben tener más de una hora al día frente a una pantalla, al mismo tiempo que aconsejó que se hiciera una prohibición total de las pantallas para los menores de dos años. Esto aplica para el uso de celulares y televisiones. Sin embargo, ahora un neuropsicólogo británico afirmó que los padres deberían procurar que los menores de seis años no tengan acceso a ningún tipo de aparato de este tipo.

Genera irritabilidad, menor concentración, falta de concentración ¡y más!

El doctor Álvaro Bilbao es un especialista en Psicología de la Salud. Se formó como Neuropsicólogo en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore y el Royal Hospital for Neurodisability de Londres. Asimismo colaboró con la Organización Mundial de la Salud en diferentes proyectos y se dice experto en el desarrollo cerebral, problemas de comportamiento, etc. Debido a su experiencia profesional —en la que ha ayudado a familias a mejorar conflictos de forma positiva— encontró que los niños que regularmente miran las pantallas de los smartphones, tablets y ordenadores llegan a estar irritables, tienen menor concentración a la hora de desarrollar sus actividades y daña su memoria, esto porque "no las utilizan".

Según el experto —que ha dado conferencias a nivel mundial sobre temas relacionados al cuidado del cerebro y la educación— afirmó que las pantallas sí deberían figurar en la vida de los infantes, ya que actualmente "son parte de nuestro día a día". Sin embargo aclaró que —en su opinión— es mejor "que lleguen a las manos del niño gradualmente" y a partir de que cumplan los seis años en adelante. Esto debido a que en esta etapa su cerebro se encuentra más desarrollado tanto emocional como psicológicamente hablando. Lo que el doctor quiso recalcar es que a esta edad ya han mejorado su capacidad de controlarse a sí mismos, y por ende no habrá un daño en su desarrollo.

En su libro "Understanding Your Child's Brain" —sacado al español como: El cerebro del niño explicado a los padres— aclaró que los estudios que visualizó indicaron que los niños de esta modernidad pasan más tiempo frente a las pantallas y por ende tienen más probabilidades de desarrollar problemas de conducta o depresión infantil. Asimismo encontró que pueden volverse dependientes enfermizos de los dispositivos con pantallas y perder el interés en otro tipo de actividades que son mucho más beneficiosas para su desarrollo.

El doctor Álvaro Bilbao —que también se destacó a sí mismo por sus cursos sobre "educación positiva"— escribió que no tenía ninguna aplicación para niños en su teléfono móvil ni en su tableta. Esto para evitar que sus propios hijos tengan la excusa de tomar su celular. Aclaró que "de vez en cuando" sus pequeños usan su equipo para mirar fotos de sus vacaciones, o de otro tipo de acontecimientos familiares como "del día que hicimos un pastel", pero que todo el tiempo es con su supervisión. “A veces miramos una canción con ellos y aprendemos los pasos de baile, pero no juegan."

A la par aclaró que tienen las mismas reglas para la televisión, donde limitan su tiempo para ver sus programas infantiles. Por su parte, la Asociación Japonesa de Pediatría empezó una campaña para restringir el uso prolongado de los móviles y tabletas en los infantes. Sugirieron que hubiera un control de los juegos y demás aplicaciones por parte de los padres. Mientras que la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría reveló 10 razones por las que los niños menores de 12 no deben usar estos aparatos sin control.

Afecta el desarrollo cerebral de los niños. Limita el movimiento del menor, retrasando su trazo académico, alfabetización, atención y capacidades. Puede provocar obesidad infantil debido al sedentarismo, entre otras afectaciones como: Diabetes, problemas vasculares y cardíacos. Altera el proceso de sueño en los niños. Puede provocar enfermedades mentales. Genera conductas agresivas. Provoca falta o déficit de atención. Crea una adicción en los infantes. Se exponen a demasiada radiación. En casos extremos pueden terminar siendo víctima de abusos de los pervertidos de la red.

