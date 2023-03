¡De locura!: está a punto de ser mamá y busca al papá de su hijo con una foto

Sarah-Jayne Snow está a punto de dar a luz a su primer hijo, pero desde que supo que sería mamá, no ha podido encontrar al papá del próximo bebé, ya que lo vio una sola vez y fue durante unas vacaciones que hizo con su hermana en Tenerife, España. La entonces joven de 29 años de edad sin saberlo, regresó de sus vacaciones con un recuerdo con mayor valor que un souvenir dentro de su vientre.

La futura madre decidió salir de la gélida Escocia para viajar de vacaciones a las playas de Tenerife, tras pasar algunos días tomando el Sol y alguna que otra bebida alcohólica para relajarse, conoció a un chico 10 años menor que ella con el que tuvo una relación fugaz de solo una noche mientras bebían bebidas alcohólicas, indicó citada por The Sun.

Lo único que recuerda del futuro padre de su hijo fue que le dijo que trabajaba en el centro comercial Braehead en la capital escocesa de Glasgow. Además Sara-Jayne solo tiene una fotografía que alcanzó a tomar cuando ambos estaban juntos en el momento que el adolescente le dio un beso en la mejilla.

“Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos”, aseguró Sara-Jayne.

Sara-Jayne hace un llamado al papá de su hijo

Por lo anterior, la ahora mujer de 30 años de edad acudió a los medios británicos para que el padre de su hijo, de quien tampoco conoce su nombre ni obtuvo su número telefónico, la reconozca y se identifique en la fotografía que ya circula además por todas las redes sociales, ya que el bebé está próximo a nacer dentro de un mes.

Sarah-Jayne sería feliz por su bebé si logra hallar a su papá. Foto: Especial

“No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua. Pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo”, relató la escocesa quien fue enfática al asegurar que no busca obligar que el joven esté con ellos o se haga cargo de la manutención del bebé.

“Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre. Todo lo que quiero es que el papá y su familia sepan para que si quieren participar, pueden hacerlo”.

En agosto de 2022, Sarah-Jayne vacacionó en un resort de la Playa las Américas en Tenerife. Uno de los días, cerca de las 5:00 de la mañana se encontraba sola ya que su hermana decidió que ya era suficiente por ese día y se fue a su cuarto a dormir a temprana hora. Fue entonces que el joven se acercó con ella para ofrecer llevarla a su casa.

La foto donde aparece el padre de su bebé. Foto: Especial

En un inicio, la joven no quería ir más allá con el adolescente dada su edad, pero siguió con el coqueteo. Por seguridad, Sarah-Jayne tomó la única foto donde el joven se ve e hizo un Facetime para que quedara documentado su encuentro. “Tomé la foto para decir que estoy a salvo y que pronto estaré en casa. Fue solo una aventura de una noche. Seguí diciendo que 19 era muy joven cuando yo tenía 29, pero él siguió insistiendo.

Realmente sé que estaba mucho más borracho que él. La única razón por la que dormimos juntos fue porque me paró en la calle y me pidió que fuera con él”, dijo Sara quien tras haber tenido una resaca que le duró días, no tomó alguna píldora del día siguiente. Finalmente Snow indicó que se sentiría realmente feliz por su hijo si es que logra encontrara a su papá.

“Tengo una familia muy pequeña y no quiero que mi hijo se pierda el amor de ambos lados. Hacerle saber a alguien que va a ser papá es lo correcto”.

