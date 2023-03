"Niños pandemia": bullying y falta de adaptación, los retos en el regreso a clases tras el encierro por Covid-19

Hubo un miedo colectivo por el desconocimiento de un virus que estaba incluso matando a la población mundial que derivó que comenzara un confinamiento a nivel global para que las personas que no tenían una actividad que exigiera salir de casa, se mantuvieran encerrados ante la presencia del Covid-19. En México, la medida fue anunciada por las autoridades de salud federales para ponerse en marcha el 23 de marzo de 2020 con la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Las escuelas fue uno de los puntos que inevitablemente tuvo que cerrar por la concentración de personas en un solo espacio -los salones de clases-, que ante el riesgo de contagiarse por el virus SARS-Cov-2 vía respiratoria, los estudiantes de todas las edades tuvieron que dejar de acudir a las instituciones, incluídos lo menores de 5 años aunque aún no se conocía que era la población menos propensa a tener complicaciones al contagiarse por el coronavirus.

Casi un año y medio después de iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia y ante el desarrollo de las vacunas anti Covid-19, las autoridades sanitarias encabezadas por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y por el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, los estudiantes comenzaron a regresar a las aulas, aunque estrictamente las escuelas no cerraron de manera definitiva, recordó en entrevista con El Heraldo Digital, la licenciada Mónica Minerva Rojas Tapia, entonces directora de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 97 del ISSSTE.

Los primeros retos en las escuelas

La también especialista en gestión escolar y Maestra en educación básica con 35 años de experiencia, indicó que uno de los mayores obstáculos que hubo en la estancia fue la reincorporación de los niños. “Fueron pocos los pequeños que se presentaron al regreso del confinamiento apenas en junio del año pasado cuando deja de haber la escuela a distancia y se emiten los acuerdos pertinentes por parte de la SEP”, señaló.

El uso del cubrebocas en todo momento fue para muchos de los niños “un parteaguas en la comunicación, y muchos de ellos que habían nacido justamente durante la pandemia que se fueron incorporando, hoy no tenían este contacto de poder observar a las maestras y al personal encargados de ellos en esta comunicación frente a frente.

El portar el cubrebocas ha sido un obstáculo de comunicación directa y el cual nosotros lo vemos importante para los niños que empiezan con la lactación y que no saben, el ver a la maestra a través de cubrebocas que nos desdibuja porque no somos los mismos con y sin cubrebocas.

Enseñarle a los niños cómo se mastica el alimento, desde el movimiento gesticular de cada una de nosotras pone una limitante en la comunicación, sin embargo, hemos acatado la instrucción de los niños y cuidados propios, eso es una de las partes fundamentales que por mi experiencia es un tanto complejo en esta pandemia”, señaló.

El miedo como principal reto

La directora Rojas detalló que uno de los puntos medulares fue el miedo colectivo sobre todo por parte de los padres de familia. “Si bien ya sabíamos de nuestra realidad en cuanto a la depresión ansiedad infantil, el miedo colectivo que se generó en los adultos o cuidadores primarios generó una situación de mayor complejidad para la integración a la escuela de los niños de educación básica”.

López-Gatell durante el anunció del confinamiento en marzo de 2020. Foto: Especial

“No tenían mayor contacto que sus cuidadores primarios y fue complejo el proceso de adaptación a ellos, al ver personas totalmente desconocidas o en su momento tuvieron acercamientos virtuales, pero sabiendo bien que en el área de educación inicial la escuela no fue tan óptimo a distancia dado que con estos pequeños requerimos el acercamiento cuerpo a cuerpo donde el sostenimiento no puede ser tan alejado”, señaló, al agregar que el repentino cambio del espacio reducido en casa al llegar a uno abierto de la estancia, fue otro de los problemas que han tenido que sortear.

A través de juegos y otros mecanismos de integración, fue como los maestros ayudaron a los niños a tener confianza para adaptarse a la nueva realidad. Además indicó que hoy en día siguen con normas que ya son de uso común como estar con la sana distancia, y el lavado constante de las manos con jabón y agua.

Los mitos del regreso a clases

En los últimos días se han agudizado los casos de bullying entre estudiantes de educación básica y media superior que incluso han llevado a la muerte de una estudiante de 14 años de edad llamada Norma Elizabeth tras haber sido golpeada en la cabeza con una piedra por su compañera de escuela Azahara “N” quien ya fue vinculada a proceso por el homicidio de la alumna perpetrado en Teotihuacán en el Estado de México.

Y es que tras el regreso a los salones de clases tras culminar el confinamiento, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indicó que se presentó un aumento en los casos de bullying escolar, lo cual lo atribuyeron al encierro. De acuerdo con sus datos, el acoso escolar se registró en el 79 por ciento de las niñas que denunciaron casos, lo que deriva que las agresiones sean una respuesta al haber estado dentro de casa sin poder salir donde los estudiantes acumularon demasiado estrés.

El confinamiento dejó las calles abandonadas en el país. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, en el caso particular del EBDI 97 no se presentaron casos de bullying, afirmó la directora Rojas al romper uno de los mitos en torno del regreso a clases tras el confinamiento que sufrió el mundo; sin embargo, citó a la UNICEF cuando reveló que hay consecuencias devastadoras en cuanto al comportamiento de los pequeños a partir de la post pandemia:

“La falta de motivación o entusiasmo por los hechos, problemas para dormir problemas para mantener rutina sana del sueño, apego excesivo en el cuidado primario que fue lo que vimos evidentemente en los pequeños, y comenzaron a aparecer los miedos, miedos que de verdad en la primera infancia son a partir de ciertas situaciones. Dolores inusuales de cabeza, de estómago por estos procesos de ansiedad, los niños son los que perciben la preocupación de sus padres, y esto agravó la tensión dentro de los espacios educativos”, dijo.

Otro mito en torno al Covid-19 fue que las escuelas eran una zona de alto riesgo de contagio. “No fue fácil en realidad la decisión de los gobiernos de dar apertura con el acuerdo 020320 por el cual nuestro gobierno suspendió clases de educación básica, (eso) marcó el parteaguas para esto, era la confluencia de personas se temía este tipo de contagios, no era algo mitológico.

Los niños tuvieron dificultades en el regreso a las aulas. Foto: Cuartoscuro

"Nos dimos cuenta que estos espacios tenían cierto grado de complejidad y alto riesgo para todos en la población educativa. Los docentes corrían riesgos como todos los seres humanos dado la condición del virus, no era solo de una cierta población en el caso de los médicos que fueron quienes procuraron nuestra salud, ellos eran la población de mucho más riesgo”, afirmó.

Asimismo reconoció que se rompió con el mito de que los maestros tenían todo el conocimiento, incluso de situaciones comunes como el caso del uso de la tecnología. “La pandemia nos habla de la necesidad de prepararnos ante emergencias, sobre la educación muchos docentes nos dimos cuenta que éramos analfabetas digitales.

No estábamos preparados para una escuela a distancia, no estábamos preparados para decirle a los niños lo que era una pandemia porque aunque vivimos una situación parecida con la influenza no fue igual. Tendremos que tener un cambio de paradigma en el actuar, los padres de familia tendrán que ver esa imperiosa necesidad de comprometerse con la educación que proporcionan en los niños”, acotó.

Finalmente, la académica señaló que una de las partes más apremiantes “es atender la parte donde llevemos a los padres, a los docentes a esta parte sobre reflexionar la manera como hemos tenido la crianza compartida, no solo es responsabilidad del docente. Cómo le vamos enseñando la reincorporación, porque si bien si el 2019 nos asustó, el 2020 nos mantuvo confinados, el 2021, 2022 y 2023 nos tiene que transformar para beneficio de nuestra población infantil".

SIGUE LEYENDO:

Padres de familia opinan que regreso presencial a clases debe ser hasta siguiente ciclo escolar

RMG