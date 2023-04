Científicos revelan foto mejorada del agujero negro supermasivo: "parece una dona anaranjada"

En el 2019 apreciábamos por primera vez la imagen de un agujero negro supermasivo. Aunque la extraña silueta desconcertó a varios, la comunidad científica se entusiasmó porque este fue todo un logro dentro de la rama. Se tuvieron que realizar cálculos extenuantes para poder brindar una fotografía real de cómo lucen estos "devoradores de mundos". Sin embargo y debido a que la visión era demasiado borrosa, mucha gente empezó a apodar a esta concentración de masa como una simple "difusa rosquilla anaranjada" y eso a pesar de que él estaba involucrado en el tremendo esfuerzo que tomó capturar la imagen.

Con esto en mente, los científicos dieron a conocer —el pasado jueves 13 de abril— una imagen nueva y mejorada de este agujero negro, un gigante en el centro de una galaxia cercana. Extrajeron los mismos datos utilizados para el anterior pero mejorando su resolución mediante el empleo de algoritmos de reconstrucción de imágenes para llenar los vacíos en el telescopio original de observaciones.

Se redujo considerablemente la franja naranja y se pudo definir el diámetro del agujero negro supermasivo. FOTO: Especial

Los agujeros negros son muy complicados de observar por la naturaleza que los define. Estos son entidades espaciales que ejercen una atracción gravitatoria tan fuerte que la materia no puede escapar... ni siquiera la luz. Por ello es que la franja anaranjada que vemos rodea al "devorador de mundos" es el material absorbido por el voraz objeto. En la nueva imagen, podemos ver que tiene aproximadamente la mitad del ancho de cómo se veía en la primer captura del 2019. Asimismo, hay una "depresión de brillo" más grande en el centro, básicamente el agujero de la rosquilla la cual es causada por la luz y otras materias que desaparecen en el "black hole" —como se pronuncia en inglés—.

La imagen sigue permaneciendo algo borrosa debido a las limitaciones de los datos que la sustentan. Los científicos saben que no está del todo lista para que sea un "éxito en taquilla" al estilo de ciencia ficción de Hollywood, pero esto es un extremo avance de lo que percibíamos en la foto capturada en el 2019. Específicamente, este yace en en una galaxia llamada Messier 87, o M87, ubicada a unos 54 millones de años luz de nuestro planeta Tierra.

Debemos recordar que un año luz es la distancia que recorre la misma en un año, o sea 9,5 billones de kilómetros. Esta galaxia, con una masa de 6.500 millones de veces la de nuestro sol, es más grande y luminosa que nuestra Vía Láctea.

"Me refiero cariñosamente a la imagen anterior como la 'dona naranja peluda' y me he referido a esta imagen como la 'dona flaca', que suena increíblemente poco apetecible. También hemos discutido la 'dona dietética', que es igualmente poco apetecible, ", dijo la astrofísica Lia Medeiros del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, autora principal de la investigación publicada en Astrophysical Journal Letters.