Aseguran que hay vida extraterrestre en Marte, esta fotografía lo demuestra

Un aficionado a la vida extraterrestre compartió una imagen que —según él— comprueba la vida en otros planetas, específicamente en el gigante rojo conocido como Marte. El cazador de ovnis, Scott C. Waring, se dedica a encontrar cualquier signo de vida alienígena a través de las fotografías publicadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Este parámetro lo hace más interesante porque la agencia aeroespacial no modifica sus imágenes. Luego de un análisis detallado, el hombre encontró lo que parece ser una planta rosa y verde que crece en una roca del árido astro. Luego de esto compartió la noticia con sus fanáticos y catalogó de "alucinante" su descubrimiento.

Este aficionado a la vida extraterrestre ya había encontrado otros elementos en fotografías de la NASA que aseguraban eran vida alienígena. FOTO: Adobe Stock

El rover Perseverance fue quien tomó la fotografía

En el 2020 se llevó a cabo una misión espacial como parte del Programa de Exploración de Marte estadounidense realizado por la NASA, se llamó Mars 2020. Su destino fue claramente el planeta Marte, y se lanzó el 30 de julio de ese mismo año. Aterrizó en el astro el 18 de febrero de 2021 y nombraron al explorador rover Perseverance. Hasta la fecha sigue recolectando rocas y tomando fotografías del tremendo paisaje, pues su objetivo siempre ha sido buscar signos de vida pasada y preparar el ambiente inhóspito para la exploración humana.

Scott C. Waring —quien dirige el blog UFO Sightings Daily— aseguró que la imagen es "100 por ciento" la prueba de la vida extraterrestre en Marte. Además de que agregó que hizo un avistamiento similar hace dos años, solo que con una rosa blanca. Puntualizó que encontró la extraña planta en una de las tantas rocas del gigante rojo y que siguió los mismos pasos de cuando encontró y divulgó su primer descubrimiento.

"Encontré esta planta rosa y verde que crece de una roca en Marte, es una de las últimas fotos del rover Mars Perseverance, por lo que es 100 por ciento nuevo. He informado sobre una rosa blanca en Marte que encontré en 2020, pero esta de dos colores y de cerca es simplemente alucinante.", recalcó.

Parece que el tallo de la flor es de color rojo neón y la parte de los "pétalos" de un verde muy obscuro. FOTO: Especial

Acusó a la NASA de ocultar "la verdad" al público

Después de su "alucinante" descubrimiento, Scott C. Waring le dijo a sus seguidores que "ahora sabían por qué" la agencia aeroespacial ponía la mayoría de las fotos en un "color falso", pues querían "ocultarle la verdad al público". Reafirmó que la reciente fotografía comprobaba al 100 por ciento la vida extraterrestre en Marte. Asimismo, cabe destacar que el fanático del Universo vio en una anterior investigación, lo que creía era una figura "humanoide" de 30 centímetros de altura, cuyo cuerpo era de color rosado y que también habían sido tomadas las fotografías por la NASA.

La imagen original fue cargada por la agencia aeroespacial en abril de 2021, pero Scott C. Waring la encontró el 3 de febrero de 2022 y parece mostrar al extraterrestre acostado en una pose relajada, similar a Kate Winslet en Titanic. Luego de su increíble hallazgo, aseguró que "todos aquí saben que me encanta revisar las fotos de la NASA. Bueno, encontré algo único... algo que es 100 por ciento prueba de vida inteligente. Hay una persona acostada mirando el rover de Marte desde una distancia segura."

Agregó que la supuesta persona tenía la parte superior del pecho, el cuello y la cara rosados, el pelo de rábano, y que vestía un traje oscuro, pero con un objeto gris sobre un hombro que parecía una mochila de algún tipo.

El rover Perseverance de la NASA ha acumulado una serie de primicias desde que aterrizó en Marte hace ya dos años. FOTO: Pexels

El gran planeta rojo que el ser humano quiere explorar

Rojo como la sangre en realidad tiene este color por el óxido de hierro que tiñe su superficie. Así, no resulta extraño que el planeta Marte reciba su nombre en honor a Ares, el dios griego de la guerra. Más tarde los romanos lo bautizaron, tal y como ocurre con el resto de los planetas, con el equivalente en su mitología para los dioses griegos. Entre sus características principales es el rocoso más alejado del Sol de los primero cuatro planetas de nuestro Sistema Solar, y el segundo más cercano a la Tierra, aunque cuenta aproximadamente con solo la mitad de su tamaño.

Se trata de un astro sencillo de identificar en el firmamento nocturno debido al brillo rojizo que hace honor a su nombre. Pese a lo que pudiera parecer por su rojo color, Marte no es planeta cálido. Al contrario, es seco, rocoso, inhóspito y frío, algo que no exime al planeta de haber albergado unas condiciones pasadas en las que la vida hubiera sido posible. Por ello se cree que en el pasado el gigante rojo fue un mundo más cálido cubierto de agua, motivo por el cual los científicos no han cesado en encontrar signos de vida.

En Marte podemos encontrar agua al día de hoy, no obstante la atmósfera marciana es demasiado delgada para que exista en su estado líquido por mucho tiempo en la superficie, por lo que la mayor parte se encuentra en forma de hielo debajo de la superficie, en las regiones polares. Además —al igual que la Tierra— en el gigante rojo también suceden las estaciones, pero estas duran más que aquí, ya que el planeta tarda casi el doble de tiempo en darle una vuelta al Sol. Asimismo debemos destacar que tiene dos lunas pequeñas e irregulares llamadas Fobos y Deimos, ambas nombradas en honor a los hijos del dios Ares en la mitología griega. Se piensa que éstas pueden ser asteroides capturados por la gravedad del planeta Rojo.

Se quiere hacer una exploración humana al planeta en el 2033, cuando se sepa más del gigante rojo. FOTO: Pexels

