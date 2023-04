China quiere expandir su poderío: comenzará a usar el suelo lunar para construir bases

El sueño de toda la humanidad ha sido poner una base lunar para explorar de mejor manera el Universo. En los proyectos más ambiciosos que se ha impuesto China, éste ha sido el de mayor exigencia, pues quieren comenzar a construir la edificación utilizando el mismo suelo lunar. En promedio, creen que les podría tomar cinco años terminarla y tienen previsto comenzar la idea en esta década, al menos así lo confirmaron los medios locales.

Más de 100 especialistas discuten la infraestructura para la luna

En una conferencia en la ciudad de china central de Wuhan, más de 100 científicos, investigadores y hasta contratistas espaciales se reunieron para discutir las mejores formas de construir infraestructura en la luna. A la par, un experto de la Academia de Ingeniería de China llamado Ding Lieyun, aseguró que el equipo se encuentra diseñando un robot llamado "Supermasones Chinos" con el fin de que haga ladrillos con el propio suelo de la Luna, al menos así lo detalló el Changjiang Daily.

"La construcción de un hábitat en la luna es necesaria para las exploraciones lunares a largo plazo, y ciertamente se realizará en el futuro", detalló Ding Lieyun, aunque reconoció la dificultad de lograrlo a corto plazo, según el informe.

Ladrillos hechos de suelo lunar

El robot encargado de hacer el "ladrillo de suelo lunar" se lanzará durante la misión Chang'e-8 de China alrededor del año 2028, compartió Ding Lieyun. Asimismo, agregó que el país tiene como objetivo recuperar la primera muestra de suelo —en el mundo— del otro lado de la luna en un encargo que se hará alrededor del 2025.

Cabe destacar que China recuperó —previamente— muestras de suelo del lado cercano de la Luna con su misión Chang'e-5 en el 2020, confirmaron medios estatales. El país ha declarado que quiere que sus astronautas permanezcan en el satélite natural durante largos períodos una vez que se establezca una estación de investigación lunar.

Por su parte, Ding Lieyun y docenas de expertos asistieron a la Conferencia de Construcción Extraterrestre celebrada en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en Wuhan el pasado fin de semana.

La Luna es el satélite natural de la Tierra

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Tiene un diámetro ecuatorial de 3474.8 km, es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que, en cuanto al tamaño proporcional con respecto a su planeta es el más grande. Un cuarto del diámetro de la Tierra y un ochentaiunoavo de su masa.

Después de Ío —el satélite galileano más cercano a Júpiter—, el segundo más denso. Se encuentra en constante rotación síncrona —cuando los periodos orbital y de rotación de un cuerpo coinciden— con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia nuestro planeta. Asimismo, el hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados cráteres.

A pesar de ser —en apariencia— el objeto más brillante en el cielo terrestre después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto de importante influencia cultural desde la antigüedad, tanto en: el lenguaje, el calendario, el arte o la mitología. Asimismo, la influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. Cabe destacar que la distancia orbital de la Luna —cerca de 30 veces el diámetro de la Tierra— hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite los eclipses solares totales.

El único astro al que el ser humano ha podido llegar

La Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar su suelo con una nave espacial no tripulada. Conocido como el programa Apolo de Estados Unidos realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha, comenzando con la primera órbita lunar tripulada por el Apolo 8 en 1968, y seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, siendo el primero el Apolo 11 en 1969, y el último el Apolo 17.

Estas misiones regresaron con más de 380 kg de roca lunar, que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la Luna –se cree que se formó hace 4 mil 500 millones de años después de un gran impacto–. También se detalló la formación de su estructura interna y su posterior historia. En 1970 la Unión Soviética puso en la superficie el primer vehículo robótico controlado desde la tierra: Lunojod 1. El rover fue enviando fotografías y vídeos de la superficie que recorrió 10 kilómetros durante casi un año.1

Desde la misión Apolo 17, en 1972, ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas, en particular por el astromóvil soviético Lunojod 2. Desde 2004, Japón, China, India, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea han enviado orbitadores. Se han planeado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún. La Luna se mantiene, bajo el Tratado sobre el espacio ultraterrestre, libre para la exploración de cualquier nación con fines pacíficos.

