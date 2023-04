Astrónomos descubren las cuatro galaxias más antiguas del universo

La comunidad científica se ha entusiasmado por estar más cerca de comprender los orígenes de la vida, pues ahora descubrieron cuatro galaxias sumamente antiguas nacidas entre los primeros 300 y 500 millones de años después del conocido Big Bang. Los astrónomos creen que estos conjuntos estelares —los cuales jamás se habían se habían descubierto— les dará una idea de cómo se veía el universo poco después del evento explosivo más violento en la historia de nuestro cosmos, al menos así lo afirma un nuevo informe.

"Las galaxias que se forman en estos momentos pueden ser las semillas de galaxias mucho más masivas y maduras en el universo local. Encontrar y caracterizar las primeras galaxias que iluminaron el universo primitivo en el amanecer cósmico es fundamental para comprender las condiciones físicas y los procesos que llevaron a la formación de las primeras estrellas.", detalló el escrito.

Este descubrimiento es sumamente importante, porque dimensionaremos cómo es que comenzaron los primeros rasgos de la vida en el universo. FOTO: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Martell

El Telescopio Espacial James Webb fue quien lo identificó

En los primeros meses de operaciones, las imágenes fueron tomadas por el Telescopio Espacial James Webb (JWST), las cuales se han utilizado para identificar decenas de candidatos de galaxias con un "corrimiento" al rojo superior a 10, o sea... a menos de 450 millones de años después del Big Bang. Sin embargo, ninguno de los estudiados lo confirmaron espectroscópicamente —o sea por la cantidad de luz que absorbe, despide o dispersa—. Esto dejó abierta la posibilidad de que en realidad sean intrusos de bajo corrimiento al rojo.

Si bien 300 millones de años pueden parecer mucho tiempo, en los lapsos estelares es solo un soplo de la vida. Incluso para criaturas terrestres y prehistóricas como los tiburones existen desde hace más tiempo. Por su parte, el profesor de la Universidad de Yale, Pieter van Dokkum, destacó que "en la mayoría de los esfuerzos científicos, un instrumento más sensible significa que es posible realizar mediciones más precisas."

“Quizás de manera única, en astronomía, un instrumento más sensible también significa la capacidad de realizar mediciones más tempranas. La historia del Universo se mapea mediante la observación de galaxias cada vez más distantes, cuya luz ha viajado durante períodos cada vez más largos."

Los descubrimientos fueron realizados por el telescopio espacial James Webb. FOTO: Instagram

Cabe destacar que las galaxias más distantes también son más débiles, y la implicación es que un telescopio más sensible puede, —literalmente— ver más atrás en el tiempo. Debido a la expansión del Universo, la luz de estos conjuntos espaciales distantes no solo es tenue, sino que también "se estira". Gracias a que el JWST es el instrumento más sensible jamás construido en el rango de longitud de onda crucial —de 1 a 5 micras— se puede encontrar la luz desplazada hacia el rojo de las primeras galaxias. Como si pudiésemos perseguir el camino que deja a su paso el pasado de la formación estelar.

¿Estaremos cerca de presenciar un planeta con vida alienígena?

Este descubrimiento surge en el margen de cuando los astrónomos detectaron una señal de radio "coherente" dentro de un planeta en el cosmos, lo que genera nuevas esperanzas de que haya vida extraterrestre. Se cree que la señal se derivó de un planeta distante del tamaño de la Tierra, lo que podría indicar que tiene un campo magnético similar al de nuestro planeta. Los científicos estadounidenses han llamado al exoplaneta rocoso "YZ Ceti b", afirmando que es un candidato principal para tener un campo magnético similar al de la nuestro planeta que podría proporcionar respuestas vitales en la búsqueda de la vida.

Cabe destacar que los astrónomos elogiaron el descubrimiento como importante no sólo para encontrar un planeta que probablemente tenga un campo magnético, sino también para proporcionar un método futuro para encontrar más planetas de este tipo.

Las galaxias se encuentran entre las más antiguas del universo conocido. FOTO: Astronomía de la Naturaleza/JWST

