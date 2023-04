Una abuelita asaltó un banco en EU y le dio un desconcertante mensaje al cajero

El pasado miércoles 5 de abril, una abuelita de 78 años asaltó una sucursal bancaria en Pleasant Hill, Missouri, Estados Unidos. Este caso dejó atónita a la policía y a la prensa local no solo por la edad avanzada de la señora, sino por la extraña nota que le dejó al cajero luego del atraco. Cabe destacar que esta no era la primera vez que la mujer cometía un delito de esta índole, pues ya contaba con antecedentes penales por dos robos bancarios, uno cometido en 1977 y otro en el 2020. Ahora, Bonnie Gooch —como fue identificada la criminal— se encuentra encarcelada con una fianza de 25 mil dólares.

El objetivo de la señora de 78 años fue una sucursal bancaria del grupo financiero Goppert, que desde hace unas décadas le brinda este servicio a las localidades de Missouri. FOTO: Google Maps

"No fue mi intención asustarte", se despidió la señora

La mujer de edad avanzada intentó robar una sucursal del Banco Financiero Goppert, servicio que le ha brindado a las comunidades locales de Missouri cuentas, préstamos, Banca Digital, entre otros más, desde hace décadas. Esta sería la tercera vez que la abuelita de 78 años lleva a cabo un crimen de esta magnitud. El video de vigilancia captó que golpeó el mostrador y le pidió al cajero que se diera prisa en darle el dinero, luego de esto se fue del lugar en un automóvil sospechoso y dejó una nota que decía:

"Gracias, lo siento. No quise asustarte"

Luego de esto, el jefe de policía de Pleasant Hill, Thomas Wright, declaró que “obviamente, fue una situación tensa. Cuando ves a una anciana salir del vehículo, sospechoso es un poco impactante”, al menos así lo recabó el The New York Post. Sin embargo, su arresto fue de lo más tranquilo, pues luego de que la policía contestó al llamado de emergencia y se les informó de las características de la delincuente, ella no se resistió a la detención y la encontraron solo a 3.2 kilómetros del banco.

Su propio hijo la tachó de "loca" cuando asaltó un banco en el 2020. FOTO: Especial

¿Qué ocurrió en los asaltos de 1977 y 2020?

Bonnie Gooch actualmente está detenida y con una fianza de 25 mil dólares —455 mil 205.25 pesos mexicanos—. Sin embargo no es la primera vez que comete un robo bancario. En el primer suceso, exigió con otras de sus notas que se le entregaran 13 mil billetes pequeños, o al menos así lo detallaron los documentos judiciales vistos por The Kansas City Star. La escena que encontraron fue de película, puesto que la también jubilada en las tres ocasiones que cometió dicho crimen olía a alcohol. En esta última escena encontraron el efectivo esparcido en el piso del automóvil y a la mujer de 78 años "fuera de sus cabales".

"Es simplemente triste.", aseguró Thomas Wright, quien recalcó que la sospechosa gozaba de buena salud, no tenía dolencias ni enfermedades graves.

Por los anteriores delitos —el primero cometido en California y el segundo en un suburbio de Kansas City—, fue condenada, pero no ha pasar muchos años en la cárcel. Obtuvo su libertad condicional del segundo atraco en noviembre del 2021, pero ahora deberá responder nuevamente ante la justicia. Cabe destacar que durante el evento del 2020, el hijo de la ahora acusada dijo que su madre "estaba loca" y que salió de la casa enojada "diciendo que iba a robar un banco", al menos así quedo testificado en los documentos judiciales.

