VIDEO | "Soy una abuelita sexy": mujer gana fama al revelar que sale con hombres más jóvenes que sus hijos

Una abuelita ganó popularidad en redes sociales luego de que reveló, a través de su cuenta de TikTok, que, gracias a su belleza continúa conquistando los corazones de personas mucho más jóvenes que ella. La mujer, identificada como Tara, reveló que entre sus pretendientes hay hombres de menos de 29 años de edad, los cuales son más jóvenes que su propio hijo. Los comentarios de la adulta mayor, así como su incomparable físico, capturaron la atención de miles de internautas, quienes no dudaron en llenar de "likes" sus publicaciones.

La abuelita Tara (@tara26000016) ha comentado que tiene cerca de 50 años de edad, pero algunos internautas aseguran que se ve mucho más joven gracias a su cuidada figura. La mujer también ha detallado, ante sus seguidores, que tiene un hijo de 29 años, el cual pocas veces sale a cámara. Usualmente Tara comparte contenido propio, en el cual muestra su trabajado cuerpo y su rostro juvenil. No obstante, sus recientes revelaciones le han hecho ganar un mayor número de seguidores en TikTok.

La mujer aseguró que tiene un hijo de 29 años. Foto: @tara26000016

Durante uno de sus videos, Tara confesó que tiene demasiados pretendientes, alguno incluso son más jóvenes que su hijo de 29 años de edad. La mujer, quien en realidad tiene 4 hijos, ha reiterado que no tiene problema en salir con hombres menores que ella, ya que la edad "es solo un número". Sin embargo, la abuelita no ha revelado cuál es su situación amorosa actual, por lo que se desconoce si tiene pareja o está soltera.

Tara se dio a conocer en redes sociales por compartir divertidos videos bailando y posando. Con frecuencia, la mujer sube clips luciendo entallados vestidos y pronunciados escotes, mismos que dejan muy poco a la imaginación de sus seguidores. Aún así, Tara nunca ha negado la existencia de sus cuatro hijos y ella se refiere a sí misma como "abuelita sexy", por lo que, probablemente, tiene uno o más nietos que no ha enseñado ante las cámaras.

Tara nunca ha negado la existencia de sus cuatro hijos????. Foto: @tara26000016

"La edad es solo un número", "Eres hermosa", "Quiero una abuelita como ella", "Tengo 20 años y no me veo como ella", "Yo no me veo 20 años más joven que ella", "La más guapa" y "Sal con quien quieras y diviértete", son solo algunos de los comentarios que recibe Tara en su perfil de TikTok, donde suma más de 800 mil seguidores.



