La Pompis le da la bienvenida a la primavera con la camisa desabrochada: “Yo soy del publico, no de un hombre”

Una vez más, La Pompis elevó la temperatura en Instagram tras publicar una fotografía donde apareció de manera sugerente: con la lencería inferior y una camisa roja completamente abierta; no quedó nada a la imaginación. Con la mirada fija en la cámara y gesto serio le dio la bienvenida a la primavera y dejó claro que ya es una de las favoritas dentro de las redes sociales

Para seguir con el juego, dijo que ella es libre y se debe a las personas que la han apoyado, incluso desde antes de volver a llamar la atención con Sonido Pirata: "Yo soy del publico, no de un hombre. Bonito día bendiciones a mi gente bonita", escribió en la publicación que reunió miles de likes en poco más de dos horas.

Sus followers manifestaron su admiración y cariño, así como su deseo de que saque una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde están otras mujeres como Karely Ruiz, Issa Vegas o Yanet García y son toda una sensación. "Deberías estar en un museo preciosa", "Quería bailar contigo espero un día nos veamos y lo hagamos", "Estás preciosísima y sexy. Cuídate mucho y siempre sonríe", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a La Pompis.

La Pompis podría sacar su OnlyFans como sus fans le piden (Foto: IG @lapompisoficial)

¿La Pompis sacará su OnlyFans?

Aunque Paula Jasso, nombre real de La Pompis, ya era conocida (tiene 5 años en el mundo del modelaje y la televisión) llamó la atención con el fenómeno que generó Sonido Pirata. Sin embargo, a raíz de su separación corrió el rumor de que ella buscó colgarse de su fama para darse a conocer, algo que desmintió para El Heraldo de México. "Al contrario, estoy demostrando mi ética y mi profesionalismo de esta manera. Yo, independientemente trabajar para mi misma y como lo reciba el público", expresó.

Desde entonces, su cuenta de Instagram aumentó de manera considerable su número de seguidores, quienes se han llevado una sorpresa al verla con poca ropa y contenta. Por esta razón es que muchos de ellos le han solicitado que migre a la página azul, pues no dudan que le irá muy bien.

En la red social mencionada alberga a más de 180 mil followers quienes la han puesto a dudar sobre hacerlo o no. Para mala suerte de ellos por ahora no tiene entre sus planes fotografiarse de otra forma y cobrar por ello, pero tampoco está negada en su totalidad ya que no descarta hacerlo en un futuro.

