VIDEO | David Summers narra la verdad detrás de "Devuélveme a mi chica", éxito de Hombres G: “Escribí la canción por joderles”

Aquellos que pensaron que Shakira fue la única capaz de exponer sus sentimientos de forma directa a través de sus últimas canciones, es porque no escucharon la melodía "Devuélveme a mi chica" de Hombres G, la cual está basada en un acontecimiento que vivió su vocalista David Summers por allá del año 1985 y que forma parte de su álbum debut homónimo. Por si fuera poco, también se le hizo una película donde quedó todo al descubierto.

Con el paso de los años el vocalista ha aceptado que sí, que la letra la compuso específicamente para molestar a quien fue su novia y al chico por el que lo cambio, de quien dijo es un "niño pijo" (un joven de clases social alta). En este caso recordó que él se vestía al estilo de Sex Pistols, mientras que su rival de amores era una persona refinada. Al igual que la colombiana, las personas se identificaron de inmediato con la rola y la volvieron un himno desde que comenzó a sonar en los radios de España.

Hace 38 años salió a la venta el primer disco de Hombres G. (Foto: IG @hombresgoficial)

"Mira yo tenía una novia, que además vivía aquí muy cerca y me dejó por un niño pijo que tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Te lo juro por Dios. Tocábamos en el Rockola también muy cerca de aquí y sabía que iba a venir. Me dijeron 'oye, va a venir con el novio y tal. Entonces unos días antes, pero tres o cuatro días antes me puse en casa y escribí la canción por joderles sólo. Esas eran mis motivaciones para hacer canciones de aquellos años. Estaba en el escenario cantando la canción y los veía ahí abajo a los dos", le platicó David Summers al actor y cantante Pablo Carbonell para Hyundai Music Park.

Sin embargo, esta no es la primera vez que habla del tema ya que al ser un título con muchas groserías para aquellos tiempos, la prensa rosa y muchos curiosos se han acercado a él para preguntarle específicamente por la canción que les dio fama internacional a los Hombres G, agrupación española que nació en 1983 y se desintegró en 1993; sin embargo, se reunieron en 1998 para no volverse a separar.

¿Cuál es el nombre verdadero de la canción?

Como ya lo mencionó, David Summers escribió la canción única y exclusivamente para molestar a su exnovia y el joven que le dio "baje". En ese entonces su enojo fue tanto que la melodía llevó por nombre "Sufre mamón", pero tuvo que mutar a "Devuélveme a mi chica" a petición de la compañía discográfica que en ese entonces los manejó.

"La canción se llamaba 'Sufre mamón' originalmente, pero en la compañía dijeron: 'Es un poco, a ver si en la radio nos van a decir algo por mamón y no sé qué y tal'. De alguna manera me sugirieron que le pusiera de título 'Devuélveme a mi chica', pero yo la he llamado y la llamaré toda mi viuda 'Sufre mamón' porque es como tenía que haberse llamado", reveló.

De igual forma, Summers Rodríguez aceptó que le debe toda su vida al sencillo, pero que ahora ya no le pertenece ni a él ni a los Hombres G, sino a la gente que la corea cada que escucha el primer acorde en alguna reunión, fiesta o en sus conciertos.

