Fin del misterio: Julia Faustyna acepta que no es Madeleine McCann, pero sí es otra niña raptada

Julia Faustyna Wendell, una joven de 21 años de edad, ganó popularidad en redes sociales luego de asegurar que ella era Madeleine McCann, una niña británica que desapareció en 2007 mientras vacacionaba con sus padres en Portugal. A través de su cuenta en Instagram @iammadeleineccan, la joven compartió algunas fotografías donde comparaba su parecido con la menor extraviada. No obstante, el caso tuvo un giro de 180 grados luego de que Julia admitió que probablemente no sea la pequeña Maddie.

A través de su cuenta de Instagram, @iammadeleineccan, Julia confesó que creía ser la pequeña Madeleine McCann debido a las similitudes físicas que tiene con la menor, además de que, según ella, hay una gran falta de información entorno a su infancia; la situación escaló rápidamente luego de que sus padres se negaron a realizarse un examen de ADN para corroborar ser sus progenitores, hecho que aumentó las sospechas de la joven polaca. El caso ganó popularidad en redes sociales y en medios internacionales, por lo que los padres de Julia no tuvieron otra alternativa más que salir a dar la cara ante las acusaciones que recibían.

La joven aseguró que era una niña desaparecida. Foto: especial.

Padres desmienten que Julia sea Madeleine McCann

De acuerdo con los familiares de la joven, Julia padece problemas médicos, así como emocionales. Los padres de la mujer dieron a conocer que ella tenía como objetivo ser famosa en redes sociales, algo que consiguió ya que llegó a recibir hasta más de un millón de seguidores extra después de que aseveró que en realidad era la niña Madeleine McCann.

"Para nosotros como familia es obvio que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima y tenemos recuerdos, tenemos fotos, pero la hemos intentado ayudar y ha sido difícil porque tiene muchos problemas.Siempre hemos intentado ayudarla, pero ella hace tiempo que se marchó de casa, se niega a recibir tratamiento, no toma medicamentos con regularidad. Tenemos miedo de que Julia llegue a lo inevitable porque siempre quiso ser popular. Lo que está pasando ahora le ha dado hasta un millón de seguidores. Internet no olvida y con todo esto es obvio que queremos dejar en claro que Julia no es Maddie", se lee en un comunicado difundido por los familiares de la joven polaca.

Familiares aseguran tener pruebas de que Julia no es Madeleine. Foto: especial.

Julia Wendell admite que no es Madeleine McCann

Tras lo dicho por sus familiares, la misma Julia admitió, el pasado viernes 3 de marzo, que quizá no es Madeleine McCann. La joven hizo un video en vivo desde su cuenta de Instagram donde, en compañía de una médium, detalló que tienen "evidencias" de que en su vida ha pasado algo "muy grave", haciendo referencia a que si bien no es Maddie, sería otra chica raptada.

Ambas mujeres aseguraron que pese a los intentos de la joven por hacerse una prueba de ADN con su familia actual, sus familiares han contestado bloqueándola en todas las redes sociales. Por ello, dieron a conocer que Julia se ha realizado pruebas de ADN para corroborar si es alguna joven con reporte de desaparecida. Recientemente, se sometió a un test de ADN para confirmar si es Livia Schepp, una pequeña suiza que desapareció en 2011 con su gemela Alessia, de seis años.

La pequeña Madeleine McCann desapareció en 2007. Foto: especial.

¿Qué pasó con Madeleine McCann?

El caso de Madeleine McCann ocurrió en el año de 2007, cuando la menor y su familia fueron a vacacionar a Portugal. La pequeña desapareció misteriosamente de su hotel sin dejar rastro alguno. Kate McCann, la madre de la niña, fue quien descubrió que Madeleine había desaparecido. Cabe mencionar que las investigaciones para descubrir lo que pasó con la niña se extendieron por años, dando lugar a diversas hipótesis, pero todas sin pruebas suficientes.

Tras años de investigación, el caso fue cerrado. Recientemente, en 2020 un hombre fue detenido en relación con la desaparición de Madeleine McCann. El detenido fue arrestado por ser un delincuente sexual de nacionalidad alemana, quien podría estar detrás de la desaparición de la menor, pero esto aún no ha sido probado por las autoridades.



SIGUE LEYENDO

Joven se hace viral tras afirmar ser Madeleine McCann, una niña británica desaparecida hace 16 años

Quién es Julia Faustyna, la mujer que cree ser Madeleine McCann, la niña que desapareció hace 16 años

¿Cómo luciría Madeleine McCann según la IA?