Joven se hace viral tras afirmar ser Madeleine McCann, una niña británica desaparecida hace 16 años

Una joven ha generado polémica en redes sociales luego de que aseguró ser Madeleine McCann, una niña británica que desapareció en Portugal durante sus vacaciones en mayo de 2007. La internauta ocasionó consternación a nivel mundial al recordar el insólito caso de la menor que, hasta ahora, no ha podido ser resultó por las autoridades. A través de una cuenta en Instagram, la usuaria de internet @iammadeleineccan ha pedido ayuda para contactar a Kate y Gerry McCann, quienes serían sus padres biológicos, aseverando que tiene pruebas que le ayudarían a confirmar su verdadera identidad.

En su cuenta de Instagram, la usuaria identificada como @iammadeleineccan ha compartido una serie de fotografías que probarían que ella es la verdadera Madeleine McCann. En las imágenes muestra algunas marcas de nacimiento que tenía la menor desaparecida, mismas que deberían ser analizadas para comprobar la identidad de la joven, quien incluso ha comentado que está dispuesta a que le realicen una prueba de ADN y así salir de dudas.

La joven ha compartido fotografías de su infancia para resaltar el parecido. Foto: @iammadeleineccan

De acuerdo con la dueña de la cuenta ella es de nacionalidad polaca, ya que asegura que es adoptada y esa nacionalidad le dieron sus padres adoptivos. Igualmente, la joven explicó que comenzó a sospechar que en realidad es Madeleine McCann desde "hace unos meses" cuando escuchó "algo" que dijo su abuela. Añadió que supuestamente tiene 21 años, pero cree que su edad podría estar equivocada. Lo anterior debido a que Maddie -como se le conoce a la menor- nació en mayo de 2003, lo que significa que actualmente tendría 19 años de edad.

En una entrevista con el medio Daily Star la joven explicó cómo es que hasta ahora descubrió las similitudes que comparte con Madeleine McCann: "No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”.

“Después de toda esta confusión, comencé a hacer mi propia investigación, descubrí lo que le había sucedido a Madeleine McCann y comencé a reconstruir las similitudes que compartíamos. Ha sido muy estresante tratar de que la gente me escuche”, mencionó.

La joven ha mostrado que comparte características físicas con Madeleine. Foto: @iammadeleineccan

¿Qué ocurrió con Madeleine McCann?

El caso de Madeleine McCann salió a la luz en el año de 2007 cuando su familia fue a vacacionar a Portugal. Estando en su estancia, la pequeña desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno. Kate, la madre de la menor, fue quien descubrió que Madeleine había desaparecido. Las investigaciones para descubrir lo que pasó con la niña se extendieron por años, dando lugar a diversas hipótesis, pero todas sin pruebas suficientes.

Tras años de investigación, el caso fue cerrado. No obstante, en 2020 un hombre fue detenido en relación con la desaparición de Madeleine McCann. El detenido fue arrestado por ser un delincuente sexual de nacionalidad alemana, quien podría estar detrás de la desaparición de la menor.

