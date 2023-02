Imperdonable: violó y golpeó hasta la muerte a niña de 8 años, al fin recibió su sentencia

Un hombre de 57 años llamado Moehydien Pangaker violó, mutiló y mató a golpes a una niña de 8 años en febrero del 2020. Afortunadamente el repugnante acto de este criminal no quedó impune y finalmente fue sentenciado a 260 años de prisión. Este sujeto primero secuestró a la infante Tazne van Wyk mientras ella se dirigía a una tienda de dulces. Desgraciadamente, la calamidad le llegó a la familia el viernes 7, hace ya tres años y su cuerpo fue encontrado 12 días después del terrible delito. Los hechos se reportaron en la Ciudad del Cabo, capital ubicada en la costa oeste de Sudáfrica.

No era el primer delito que cometía, pues anteriormente ya había pisado la cárcel por haber matado a su propio hijo. FOTO: Especial

¿Qué fue lo que pasó el día del ataque?

De acuerdo con medios locales, las acciones de este asesino y violador fueron descritas como el "sello distintivo de un comportamiento depredador" con una motivación "puramente sexual", aseguró el juez a cargo del caso. Y es que este sujeto atentó de sobremanera con la vida de la infante para finalmente abandonarlo en un desagüe de aguas pluviales de la ciudad de Worcester, en Western Cape, Sudáfrica. En la autopsia se reveló que el cuerpo maltratado de la niña había sido sometido a una brutal golpiza, que fue la que terminó con su vida. Gracias al trabajo en conjunto de residentes locales y la policía es que pudieron dar con el paradero de la menor, quien llevaba 12 días desaparecida.

Los informes de la autopsia revelaron que la víctima de Moehydien Pangaker murió por un traumatismo contundente en la cabeza, el pecho, el cuello y el área pélvica. Además de que una de sus manos había sido cortada con un objeto desconocido.

La sentencia se dictó el pasado 14 de febrero

Luego de tres años, finalmente el 14 de febrero del año en curso, los jueces del Tribunal Superior de Western Cape en la Ciudad del Cabo sentenciaron a Moehydien Pangaker a nueve cadenas perpetuas y otros cargos por un total de 259 años y seis meses. Y es que este sujeto —que cabe destacar que también fue padre de familia— ya tenía antecedentes penales por haber asesinado a su propio hijo en el 2001. Dicho delito solo lo dejó en la cárcel un tiempo, hasta que cinco año después de su liberación decidió cometer este atroz crimen.

Moehydien Pangaker estuvo cinco años "tranquilo" hasta que el 7 de febrero del 2020 persiguió, secuestró, violó y golpeó a la menor de edad. No conforme, le mutiló la mano y la abandonó en un desagüe. FOTO: Especial

Los fiscales decidieron ya no dejar en libertad a este sujeto y lo acusaron del asesinato de Tazne van Wyk, además de otros ocho cargos que incluyeron: violación de niños, agresión sexual y explotación sexual de niños. El enfermo hombre también fue acusado de secuestro, incesto, profanación de un cadáver y fuga de libertad condicional en octubre de 2022. Por su parte, el juez Alan Maher compartió que a pesar de la magnitud del daño que Moehydien Pangaker cometió, no sentía el mínimo arrepentimiento o remordimiento. Caso contrario, aclaró que su caso no tenía señales de rehabilitación.

"Sus crímenes son un sello distintivo del comportamiento depredador. Como el acusado no acepta responsabilidades por sus crímenes, claramente no hay señales de rehabilitación. Después de que secuestró a Tazne, tuvo muchas oportunidades de cambiar de opinión. Pero ella murió sola, lejos de su familia en la oscuridad y muy probablemente con mucho dolor.

Alan Maher también señaló que el acusado no se contentó con solo violar, secuestrar y asesinar a la pequeña de solo 8 años, sino que profanó su cuerpo y lo arrojó a un desagüe pluvial. Aseguró que el impacto de este acto en sus padres y la familia en general no se puede describir debido a que el daño es permanente. El moredador de la ley aseguró que el secuestro de un niño es el temor de todos los tutores. Y por las llamadas que recibió, sabía lo frenéticos que estaban aunado al enojo de toda la comunidad.

"Su motivo era puramente sexual.", finalizó.

Toda la comunidad se mostró severamente preocupada y enojada, los padres frenéticos no descansaron hasta que el sujeto fuese sentenciado y ahora pasara 9 cadenas perpetuas en prisión. FOTO: Especial

Las autoridades ordenaron que su nombre sea ingresado al Registro Nacional de Delitos Sexuales. Aunque el sujeto no saldrá de la cárcel durante mucho tiempo.

Sigue leyendo: