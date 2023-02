Cadena perpetua para las asesinas del niño Lucio Dupuy: es la madre y su exnovia

Este viernes el Tribunal de Santa Rosa, en La Pampa, Argentina emitió la condena a Magdalena Espósito Valenti, la madre del Lucio Dupuy, el niño de cinco años de edad que fue brutalmente torturado y abusado sexualmente por ella y su expareja, Abigail Páez, ambas recibieron una sentencia de cadena perpetua por la muerte del menor ocurrida el 26 de noviembre de 2021.

Fueron los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié quienes tomaron la decisión en una sesión que fue transmitida en vivo por el canal de youtube del Poder Judicial local, ahí se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de las defensas con respecto a que recibiera la condena de prisión perpetua.

Cabe destacar que dicha audiencia tuvo una muy breve duración, de apenas minutos. Primero ingresó a la sala la familia del pequeño Lucio y luego los integrantes del tribunal, no obstante, la madre del menor, Magdalena Espósito de 26 años de edad y su exnovia, Abigail Páez de 28, quienes se encuentran recluidas en la Unidad Penitenciaria No. 1 de San Luis no quisieron ver en directo el momento en que se les dio a conocer la pena que obtuvieron y se les notificó a través de un oficio de notificación que llegó al penal.

Ambas mujeres fueron detenidas tras el asesinato. | FOTO: Especial

