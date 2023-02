La mamá de Lucio Dupuy y su novia son declaradas culpables del maltrato y asesinato del niño

Tras 15 meses del asesinato del niño de 5 años Lucio Dupuy, quien presuntamente había sido asesinado por su propia madre Magdalena Espósito Valenti y su novia identificada como Abigail Páez, el Tribunal de Audiencia de La Palma declaró culpable a la pareja por homicidio agravado. El dictamen fue presidido por Alejandra Ongaro, presidenta del Tribunal quien detalló la participación que ambas mujeres tuvieron en el crimen.

En el caso de la madre del menor, Magdalena Espósito, la magistrada la definió como: "la autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento"; mientras que a Abigail Páez la calificó como la responsable de asesinar a Lucio, además de que fue hallada culpable de haber abusado sexualemente del menor de edad:

"Autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico y por haberse cometido contra un menor aprovechando la situación de convivencia preextistente", dictó Alejandra Ongaro.

A lo anterior, la jueza agregó que Magdalena Espósito fue absuelta del delito de abuso sexual que se cometió contra su hijo. Sin embargo, la pena que las mujeres deberán cumplir en la cárcel se dará a conocer en otra próxima audiencia fijada para el 13 de febrero, que según medios locales, podrían ser acreedoras a cadena perpetua, tras el caso que conmocionó a Argentina.

¿Qué pasó en el caso de Lucio Dupuy?

El pasado 26 de noviembre de 2021 se dio a conocer el caso del niño Lucio Dupuy quien fue llevado a un hospital luego de haber recibido una brutal paliza que derivó que perdiera la vida. Aquellos episodios violentos que escalaron de las mordidas y el abuso sexual a dar certeros golpes que provocaron una hemorragia interna en el menor, este jueves llegaron a su fin con la resolución hacia las dos mujeres.

El informe de los médicos forenses que brindó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dictó que la muerte de Lucio fue por: “politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data", según dio a conocer el medio local Perfil.

El caso del Lucio trascendió ya que se supo que en un lapso de tres meses, el niño fue llevado en al menos en cinco ocasiones a hospitales, ya que quedaba herido de las golpizas que recibía por parte de su mamá y su novia, quien además abusaba sexualmente de él. A pesar de los signos de violencia que tenía Lucio, ni las autoridades escolares donde acudía el niño ni los galenos que lo atendían reportaron a la policía.

Lucio pedía ayuda

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, indicó en su momento que su nieto realizaba extraños dibujos en el jardín de niños, y aunque eran imágenes alarmantes, sus maestras no prestaron atención al niño. “Hacía dibujitos sin piernas y sin ojos. La maestra se tendría que haber dado cuenta, ahora ya es tarde. Dicen que Lucito a través de sus dibujos se expresaba. Hacía sus dibujos sin ojos por cosas que no quería ver o (cosas) que le hicieron ver y no quería ver”.

Durante las audiencias del caso que continúan en su etapa final, Abigail Páez se defendió al asegurar que nunca quiso hacerle daño a Lucio frente al análisis de los peritos especializados quienes encontraron que el niño "interfería en la convivencia de la pareja", cuyas agresiones eran aún más severas por la condición de la víctima al ser hombre, señalaron los expertos.

En tanto el padre del menor, Cristian Dupuy, quien a raíz de la muerte de su hijo se ha dedicado a ayudar a otros casos de niños que han desaparecido o sufren problemas de violencia, afirmó: "Me rompe el alma pensar, deberías estar disfrutando de tus 6 añitos, que injusto todo esto, todavía no puedo aceptarlo hijo. Cada vez más fuertes se hacen mis deseos de volver a abrazarte bien fuerte...".

Este miércoles, Magdalena y Abigail pidieron permiso al tribunal para que este jueves no estuvieran presentes en la audiencia donde iban a conocer su situación judicial, en un caso que contó con cerca de 80 testigos. Al conocer la resolución, el abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido dijo para El Clarín:

"Estamos relativamente conformes. Lo importantes es que se soltó la mano..., (Lucio) descansará en paz", dijo el abogado.

