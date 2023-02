Quién es Julia Faustyna, la mujer que cree ser Madeleine McCann, la niña que desapareció hace 16 años

Julia Faustyna es una joven polaca que desde hace una semana asegura que es Madeleine McCann, la niña que desapareció hace 16 años mientras estaba de vacaciones con su familia en Portugal, cuyo caso ha vuelto a retomar fuerza tras las declaraciones de la joven lo que ha obligado a que la familia de la entonces niña participe en una prueba de ADN para corroborar su hipótesis.

Al momento, la familia con la que Julia ha vivido se ha negado a realizarse la prueba a pedido de la misma Faustyna para conocer si es o no la niña británica que desapareció mientras estaba dormida junto con sus hermanos en una cama mientras su familia vacacionaba. Durante estos años, el caso parecía haber cerrado debido a que la familia McCann había perdido la esperanza de que incluso su hija estuviera aún con vida.

Aunque los padres de Madeleine ya aceptaron realizarse las pruebas de ADN junto con Julia, la supuesta madre biológica de la joven se niega a participar en las pruebas sanguíneas para que ayuden a esclarecer el caso. La mujer afirmó que es “innecesaria” la prueba ya que cuenta con el acta de nacimiento y con “eso es suficiente” para comprobar que la chica es su hija legítima.

¿Quién es Julia Faustyna?

Julia es identificada en algunos informes como Julia Wendell o Julia Wandelt, según información del New York Post. La joven declaró que no recuerda de grandes fragmentos de las etapas que vivió en su niñez. Afirmó que no está segura de su edad -su madre con la que ha vivido dice que tiene 21 años- y además aseguró que jamás ha visto su acta de nacimiento, hecho por el que la hizo dudar sobre su verdadera identidad.

Aunado a lo anterior, Julia señaló que tiene algunos rasgos físicos que ha visto en las fotografías de Madeleine los cuales comparte. “No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de vacaciones en un lugar cálido donde había una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos”, afirmó.

Julia afirma que tiene vaios parecidos con Madeleine. Foto: IG

Según su familia, Julia Faustyna es originaria de Polonia, pero actualmente vive en Alemania. Dijo que la primera vez que supo del caso de Madeleine McCann fue por su abuela quien le dijo que se parecía mucho a la niña McCann, la declaración de su abuela la hizo apenas algunos meses atrás.

Uno de los rasgos que en las redes sociales han hecho para afirmar que Julia en realidad es Madeleine McCann, es por el mal congénito que ambas tienen en uno de sus ojos, la cual es una mancha de color café ubicado en el iris derecho de ambas niñas.

“Tengo ojos, forma de cara, orejas, labios similares, tenía el espacio entre los dientes (como Madeleine)”, escribió Julia en sus redes sociales. Junto a ello, Julia indicó que jamás ha visto fotografías de su madre cuando estaba embarazada de ella. Asimismo, Julia hizo una fuerte declaración sobre el presunto hombre que pudo haber raptado a Madeleine.

"Reconozco a esta persona... se parece mucho a mi abusador”, afirmó Julia.

Madeleine McCann fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007 cuando dormía una siesta junto a sus dos hermanos gemelos de 2 años de edad, un año menores que ella, mientras su familia estaba de vacaciones en Praia de Luz, una playa en Portugal.

