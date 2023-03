"TikTok destruyó sus vidas": el fuerte reclamo de papás cuyos hijos se suicidaron por falta de control en la app

Durante las recientes controversias que giran en torno a la aplicación más usada por los jóvenes, se suma la reciente audiencia que tuvo el CEO de TikTok con los legisladores de la Cámara de Representantes, quienes metafóricamente destriparon al director ejecutivo de la app, Shou Zi Chew, por promover "el contenido dañino" y crear "riesgos para la seguridad nacional". El debate tuvo lugar este jueves en Washington, Estados Unidos. Durante el intercambio de discursos, uno de los arrebatos más emotivos que capturó la prensa local fue cuando el representante Gus Bilirakis (R-Fla.) confrontó al empresario sobre el suicidio de Chase Nasca.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, testificó ante la audiencia del Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes.

AFP vía Getty Images

Joven de 16 años se suicidó por el tipo de contenido en TikTok

El adolescente murió el año pasado por haber sido —supuestamente— expuesto a videos de TikTok que promovían el suicidio. Los padres de Chase Nasca, presentaron una demanda por homicidio culposo contra la empresa matriz china llamada ByteDance, y lloraron cuando Gus Bilirakis reprodujo videos similares para los asistentes durante la audiencia del Comité de Comercio y Energía de la Cámara presidida por Cathy McMorris Rodgers.

"Señor. Chew, tu compañía destruyó sus vidas”, criticó Bilirakis.

Por su parte, Shou Zi Chew describió la muerte de Chase Nasca como "devastadora" y "trágica". Y aseguró que se toman este tipo de problemas muy en serio pues detalla que les brindan recursos a los usuarios que escriban algo relacionado con el controversial tema. En otro tenso intercambio, la representante Kat Cammack (R-Fla.) reprodujo un video de TikTok que muestra un disparo de arma de fuego con la leyenda "Yo asf en el Comité de Comercio y Energía de la Cámara el 23/03/2023", donde McMorris Rodgers fue etiquetado en el video.

El jefe de TikTok enfrentó un duro cuestionamiento directo sobre el contenido dañino en la plataforma y sus efectos en los usuarios menores de edad.

Reuters

Kat Cammack alegó que el clip se publicó antes de que se anunciara públicamente la audiencia y que ha estado en línea durante 41 días sin ninguna acción por parte de TikTok.

“Es una amenaza directa para la presidenta de este comité, las personas en esta sala y, sin embargo, aún permanece en la plataforma”, dijo Cammack. "¿Esperas que creamos que eres capaz de mantener la seguridad de los datos de 150 millones de estadounidenses cuando ni siquiera puedes proteger a las personas en esta sala?"

Aunque el CEO Shou Zi Chew Chew pidió responder al video, la presidenta lo interrumpió.

Los legisladores quieren prohibir TikTok

La sonada audiencia se produjo cuando los legisladores de ambos partidos se encuentran presionando al gobierno para prohibir TikTok en todo Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional. Los críticos han alegado que China puede usar la plataforma para espiar a los más de 150 millones de usuarios estadouniedenses.

“No he visto evidencia de que el gobierno chino tenga acceso a esos datos”, dijo Chew. “Nunca nos han pedido, no hemos proporcionado. No he visto evidencia de que esto suceda”.

Preguntas dirigidas a Chew, incluidas las tendencias en línea vinculadas a las lesiones y muertes de los usuarios.

Por su parte —este jueves por la mañana— China dijo que se “opondría firmemente” a los llamados para que ByteDance —matriz de TikTok— se deshaga de sus participaciones de propiedad o sea prohibida en los Estados Unidos, una declaración que generó una nueva preocupación sobre el papel de Beijing en la empresa. La audiencia —repleta de participantes— comenzó con comentarios mordaces de McMorris Rodgers (R-Wash.), quien inmediatamente expresó su apoyo a la prohibición de la app mientras criticaba los vínculos de la plataforma con el Partido Comunista Chino (PCCh).

“No confiamos en que TikTok alguna vez adopte los valores estadounidenses”, dijo McMorris Rodgers. “TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería estar prohibida”, agregó.

El presidente también alegó que TikTok “ha sido atrapado repetidamente en la mentira de que no responde al PCCh a través de ByteDance”. Ante esto, el CEO Shou Zi Chew —que supuestamente vaciló entre el desafío y la contrición en su primera aparición en el Capitolio— dijo que se tomaba las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad nacional “muy, muy en serio” y se comprometió a mantener su contenido “libre de cualquier manipulación por parte de cualquier gobierno”. Asimismo destacó y promocionó el esfuerzo de los 1.5 mil millones de dólares que su compañía invirtió para proteger y almacenar datos. Se unió Oracle para crear una iniciativa conocida internamente como "Proyecto Texas".

Los legisladores mostraron videos que hablaban sobre el suicidio dentro de la plataforma.

TikTok dispuesto a ser supervisado

En un afán por tranquilizar a los legisladores estadounidenses, la aplicación dijo estar dispuesta a ofrecer “supervisión de terceros de nuestro código fuente” . El CEO aseguró que hay más de 150 millones de usuarios del país norteamericano que aman su plataforma y dijo estar consiente de la responsabilidad que tienen de protegerlos. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos del empresario, Shou Zi Chew irritó a los políticos de ambos partidos con sus supuestas respuestas evasivas a algunas preguntas. A menudo se negó a responder cuestionamientos que solo requerían de un "sí o no", con la excusa de que necesitaría hacer un seguimiento tras un escrito después de la audiencia.

Estados Unidos inconforme con las garantías de TikTok

Las garantías que Shou Zi Chew le dio a los legisladores estadounidenses no dejaron conformes a los asistentes. Pues las prácticas de protección de datos de Estados Unidos no les fueron suficientes. El miembro de mayor rango del comité, el representante Frank Pallone (D-NJ), estuvo entre los que argumentaron que la asociación de TikTok con Oracle no era una solución real a los problemas de privacidad.

“Todavía creo que el gobierno comunista de Beijing seguirá controlando y teniendo la capacidad de influir en lo que haces”, dijo Pallone. “Esta idea, este 'Proyecto Texas' simplemente no es aceptable”.

Dean Nasca es padre de un hijo que supuestamente se suicidó después de recibir videos suicidas no solicitados en TikTok.

FOTO: Reuters y AFP vía Getty Images

Por su parte los funcionarios del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos —un grupo de trabajo interinstitucional que evalúa los posibles riesgos de seguridad nacional en los acuerdos comerciales— emitieron una demanda para que los ejecutivos de ByteDance vendan sus participaciones en TikTok o se enfrenten a una prohibición. El CEO Shou Zi Chew y otros colaboradores de la plataforma han argumentado que la desinversión no es una solución a las preguntas sobre posibles riesgos para la seguridad nacional. Cabe destacar que el expresidente Donald Trump buscó prohibir la app en 2020, pero el esfuerzo finalmente fue anulado en un tribunal federal.

