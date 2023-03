"La vida no vale la pena": el desgarrador mensaje de una familia que se suicidó por la pandemia y la guerra

Hubo un sonado caso a principios del 2022 que dejó conmocionado a toda Suiza, y se trató de el suicidio de una familia que creía "no valía la pena vivir" tras la pandemia por el Covid-19 y la guerra de Rusia con Ucrania. Ahora se cree que la madre fue la que convenció a su núcleo a cometer este acto, pues las autoridades aseguraron que seguía de cerca teorías conspirativas. Esto la llevó a crear un plan para que tanto su esposo, su hermana gemela y sus hijos... se aventaran desde su departamento, el cual se encontraba en un séptimo piso. Finalmente la policía cerrará el caso y se esclareció por completo este hecho.

Se aventaron desde un séptimo piso, pero vecinos y transeúntes aseguraron no escuchar gritos al momento previo de su muerte. FOTO: Reuters

El hijo de 15 años fue el único que sobrevivió

El nombre de la madre de familia era Nasrine Feraoun, de 41 años. Le seguían su hermana gemela Narjisse, el padre del núcleo Erick David, ambos de 40 años y los hijos de la relación, la niña de solo ocho años y el adolescente de 15. Los primeros cuatro fallecieron al instante de aventarse del balcón, pero el último logró sobrevivir. De acuerdo con las autoridades, los hechos se suscitaron el pasado 24 de marzo del 2022 en Montreux, Suiza. Luego del suicidio colectivo, el menor de edad quedó en coma, pero desde entonces se pudo recuperar de sus graves heridas, aunque dice no recordar los acontecimientos de ese día.

Por su parte, la evidencia forense no reveló signos de lucha antes de las muertes, y las autopsias no mostraron rastros de drogas. Los testigos revelaron que ninguno de los miembros de la familia gritó después de "caerse del balcón", lo que la policía atribuyó a su teoría del suicidio colectivo. Asimismo, las autoridades suizas dijeron que la madre de la familia y su hermana estaban profundamente involucradas en teorías de supervivencia y conspiración. Por ende, después de casi un año... el caso de la familia de cinco al fin se cierra, al menos así lo confirmó la policía de Montreux.

La única que salía del departamento era la hermana gemela, mientras que la madre de familia y la menor de ocho años no estaban registradas públicamente en la base de datos de la policía local. FOTO: Reuters

No había indicios de que la familia intentara suicidarse

El reporte policial aclaró que no hubo intervención externa. Asimismo aclaró que los adultos del núcleo se habían mudado a Suiza desde Francia y solo tenían dos años en el país. Compartieron que no había ningún indicio de que la familia intentara suicidarse y el informe forense detalló —en conjunto con las imágenes de seguridad cercanas— que efectivamente los involucrados planearon quitarse la vida. Además, se sumó a las pruebas la presencia de una escalera de tijera en el balcón que ayudaba a la familia a pasar por encima de la barandilla. Confirmaron que no hubiera señales de lucha y el caso fue sumamente detallado a través de la prensa local.

También se divulgó que el departamento en el que habitaba la familia, estaba lleno de alimentos, medicinas, materiales de higiene, entre otros elementos para que estuviese siempre abastecido y organizado, al menos así lo declaró la policía que entró en la residencia. Cabe destacar que la familia estaba aislada, apenas salían y educaba en casa a los dos niños, pues la madre y su gemela sospechaban del gobierno y las autoridades locales. Estaban convencidas de que el mundo era un lugar hostil y llevaron a sus hijos a creer lo mismo. Luego ocurrieron los acontecimientos que "respaldaron" sus creencias, pandemia por Covid-19 y la guerra en Ucrania, dijeron los investigadores.

El único sobreviviente fue el hijo mayor, quien ahora tiene 16 años y se ha pedido que se resguarde su identidad al ser el único con vida del suicidio colectivo. FOTO: AFP

La pandemia por Covid-19 y la guerra, los motivos por los que se suicidaron

El suicidio colectivo fue "cuidadosamente planeado" e incluso ensayado. La familia esperó "el momento adecuado" para mudarse a un mundo mejor... al menos esa fue la declaración de la policía local. No dejaron ningún cabo suelto, registraron el departamento del núcleo de arriba a abajo, los dispositivos electrónicos y demás que les pudiese dar alguna pista que esclareciera el caso. Según los informes, el lapso idóneo llegó después de una visita de bienestar de la policía de Montreux, luego de que el padre no respondiera a varias cartas sobre la educación en el hogar de uno de sus hijos.

Fue entonces que el 24 de marzo, dos agentes llegaron al apartamento a las 6:15 horas para ejecutar una orden de arresto contra el tutor, esto en relación con la educación en el hogar del hijo mayor —que ahora tiene 16 años—. Cabe aclarar que la policía pidió privacidad pues fue el único miembro sobreviviente de la familia. Los agentes llamaron a la puerta y escucharon una voz que preguntaba quiénes eran. Pero cuando respondieron, el apartamento quedó en silencio. Después de no poder hacer contacto, los oficiales se fueron del lugar.

Poco antes de las 7:00 horas, los cinco miembros de la familia saltaron del balcón, “antes o durante los hechos, ningún testigo —incluidos los dos policías presentes en el lugar desde las 6:15 y los transeúntes al pie del edificio— escucharon el menor ruido o grito proveniente del apartamento o del balcón", dijo la policía. Al menos las investigaciones técnicas no mostraron señales de advertencia de tal acto. Pero alegaron que "desde el comienzo de la pandemia, la familia estaba muy interesada en las teorías de conspiración y supervivencia".

Los oficiales forenses trabajaron en encontrar señales que esclarecieran el caso del suicidio colectivo. FOTO: EPA

Se aclaró que solo la hermana gemela de la madre de familia trabajaba fuera del hogar, mientras que ni la tutora ni la niña de ocho años —que no asistía a la escuela— estaban registradas ante las autoridades locales. "Todos estos elementos sugieren... miedo a que las autoridades interfieran en sus vidas", dijo el comunicado de la policía. Por su parte, los vecinos dijeron que el núcleo era tranquilo y reservado. Asimismo, el periódico francés Journal du Dimanche dijo que el padre, Eric David, creció en una zona rica de Marsella y asistió a la Ecole Polytechnique, una de las escuelas más prestigiosas del país.

A la par, las hermanas gemelas, Nasrine y Narjisse Feraoun, crecieron en una familia de cinco hijos que fueron educados en el élite Lycee Henri-IV en París, recalcó el semanario. La madre era dentista y su hermana oftalmóloga. Cabe destacar que Montreux, es una ciudad bucólica junto a un lago en Suiza. Aquí tuvo lugar el impactante suicidio colectivo, aunque es mejor conocida como un punto turístico y en particular por su festival anual de jazz.

