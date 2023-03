El indignante caso del dentista que googleó "cómo hacer veneno" antes de matar a su esposa

Un dentista de Colorado, Estados Unidos, fue arrestado el pasado domingo —19 de marzo— por ser el principal sospechoso del homicidio de su esposa Angela Cragi de 43 años. Y es que semanas previas a su muerte, James Toliver Craig de 45 años usó una computadora de su consultorio dental para investigar "venenos indetectables" así como hacer extrañas búsquedas en Internet cuyas frases incluían "cuántos gramos de arsénico puto matarán a un humano". Incluso las autoridades detectaron que vio tutoriales en YouTube que mostraban "cómo hacer veneno" y "los 5 principales venenos indetectables que no muestran signos de juego sucio".

La hermana de la víctima declaró que el matrimonio ya se encontraba en una mala posición, e incluso señaló que en la primera ida al hospital Angela aseguró que su esposo la había drogado para que él "pudiese suicidarse". FOTO: Especial

Echó la "mezcla" en sus batidos de proteína

James Toliver Craig fue acusado de envenenar a su esposa con arsénico a través de sus batidos de proteína. De acuerdo con la investigación policial, realizó el pedido de dicho producto en línea y a la par realizó la serie de búsquedas sospechosas en Internet. Todo esto previo a su muerte con una antelación de semanas que da el tiempo exacto para que una persona muera intoxicada. Y es que en la declaración jurada de orden de arresto, se encontró que el sujeto de 45 años puso "cómo hacer veneno" en las múltiples "investigaciones" que realizó previo a la misteriosa y repentina muerte de su pareja.

Ahora se le acusa —de forma preliminar— de homicidio premeditado, pues su esposa fue internada en tres ocasiones en el hospital por fuertes dolores de cabeza y mareos, al menos así lo confirmó el Departamento de Policía de Aurora, Colorado. Para esto, los investigadores alegaron que James Toliver Craig "demostró la planificación y la intención de terminar con la vida de su esposa" pues buscó formas de matar a alguien "sin ser detectado" a través de venenos que se alinean con los síntomas que presentó cuando fue hospitalizada... ¿el motivo? El hombre de 45 años quería comenzar "una nueva vida" con otra mujer. Así lo detallaron en la declaración jurada.

La pareja tiene seis hijos en común, los cuales no pueden comunicarse con su padre debido al proceso que se está llevando en su contra. FOTO: Especial

Angela Craig falleció el pasado miércoles

Luego de su tercera visita al hospital —en menos de un mes— el cuerpo de Angela Craig no resistió más el arsénico y falleció el pasado miércoles. De acuerdo con el informe policial, después de su llegada tuvo una grave convulsión y aunque la conectaron a un ventilador, poco después fue declarada médicamente con muerte cerebral. Ahora James Toliver Craig enfrenta un juicio para esclarecer la repentina muerte de su esposa, pero de acuerdo con el medio internacional CNN, no se pudo determinar si el acusado tiene un abogado.

Entre otras sospechas que se suman a las acusaciones en contra del dentista de Colorado, se encuentra que el sujeto creó otra cuenta de correo electrónico para —única y exclusivamente— pedir arsénico en línea. De hecho, se supo que el pasado 6 de marzo —dos días después de que el paquete con el tóxico llegara a la residencia de los Craig— Angela fue al hospital e informó que estaba mareada, que no podía enfocar los ojos y que sentía que su cuerpo le respondía lentamente. Y, según la declaración jurada, estos síntomas son "típicos" —además de consistentes— de envenenamiento por arsénico.

El día en el que Angela se empezó a sentir mal, le avisó a su esposo... quién se deslindó completamente de sus síntomas. FOTO: Especial

"Me siento drogada", le dijo Angela a James

Cuando los malestares de Angela comenzaron, inmediatamente le envió un mensaje a su esposo... según las capturas de pantalla le dijo que "se sentía drogada", esto el mismo día que fue atendida en el nosocomio. James Toliver Craig le respondió que... “dada nuestra historia, sé que debe ser un desencadenante. Solo para que conste, no te drogué. Aunque estoy súper preocupado. Realmente te veías pálida antes de que me fuera. Incluso en tus labios". Luego de esto, la hermana de la víctima le dijo a los investigadores que el matrimonio de la pareja ya era problemático... incluso aportó una prueba clave.

La familiar le dijo a las autoridades que Angela le afirmó que James Toliver Craig la había drogado porque él se iba a suicidar y no quería que su esposa "pudiera detenerlo". Ese mismo 6 de marzo, el dentista de Colorado ordenó oleandrina —un extracto de planta tóxica—, solo que el envío fue “interceptado por FedEx” a pedido de los investigadores y nunca fue entregado. En la segunda semana de marzo —del 9 al 14— la pareja del especialista fue nuevamente internada, en este tiempo el acusado ordenó cianuro de potasio —un químico altamente letal— que fue entregado en su consultorio odontológico.

Según los allegados de la víctima, jamás tuvo pensamientos suicidas como su esposo aseguró frente al Departamento de Servicios Humanos. FOTO: Especial

Inició la investigación gracias a un socio de James Toliver Craig

La última vez que Angela Craig fue hospitalizada por sus malestares —el pasado miércoles 15 de marzo—, uno de los socios comerciales del dentista le contó a una enfermera sobre la misteriosa entrega de cianuro de potasio a James Toliver Craig. Señaló que éste no era necesario tenerlo en su oficina e inmediatamente ella le informó esto a la policía. Fue en este momento que iniciaron las investigaciones sobre la muerte de la víctima. Por su parte, el esposo le dijo al Departamento de Servicios Humanos que su pareja había tenido tendencias suicidas y “les había dicho a sus compañeros de trabajo que su matrimonio estaba fracasando y que él estaba en una crisis financiera”.

Sin embargo, el documento señaló que ninguna de las personas entrevistadas por los investigadores sugirió que Angela Craig hubiese expresado pensamientos suicidas. Después de su muerte, la hermana de la víctima le dijo a los investigadores que James Toliver Craig le dijo que no quería que se hiciera una autopsia. “James dijo que sentía que si no podían averiguar qué le pasaba a ella cuando estaba viva, no dejaría que la pincharan más cuando estuviera muerta”, testificó la familiar en la declaración jurada.

Ahora el dentista de Colorado ha tenido su primera comparecencia ante el tribunal y se espera que los cargos se presenten formalmente en su contra este jueves. El caso está a cargo del ejecutivo del Tribunal del Poder Judicial de Colorado, Shaun Clark. Por el momento se informó que el sujeto de 45 años está detenido sin derecho a fianza y no se le permite tener contacto con sus seis hijos, informó KUSA, afiliada de CNN.

