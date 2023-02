Difunden la desgarradora llamada de una mujer antes de ser asesinada por su esposo

El pasado domingo 5 de febrero un terrible acontecimiento tuvo lugar en la escuela independiente mixta en Epsom Downs, Surrey, Inglaterra. Lo que pasó es que la directora del instituto privado y su familia fueron hallados muertos dentro del domicilio del campus. Las autoridades tienen la latente sospecha de que el responsable fue George Pattinson de 39 años, quien con un arma de fuego que estaba registrada de manera legal a su nombre, pudo haber asesinado a sangre fría a su esposa e hija para luego suicidarse. Sin embargo, antes de que este acto se cometiera, la directora de la academia Emma Pattison de 45 años hizo una angustiante llamada a uno de sus familiares. Ahora la policía ha revelado a quién fue y los medios locales comparten la información.

Al parecer, George Pattinson había llamado a la policía en el 2016 por violencia doméstica de parte de su esposa. FOTO: Twitter

Emma Pattison llamó a su hermana Deborah Kirk

De acuerdo con el medio local el Daily Mail, la directora del Epsom College hizo una llamada telefónica sonando muy angustiada a su hermana, Deborah Kirk. Esto fue solo unos minutos antes de que ella y su hija fueran presuntamente asesinadas a tiros por su esposo. Dicho contacto hizo que los familiares de Emma Pattison se trasladaran urgentemente a Surrey. Sin embargo, llegaron demasiado tarde, pues la escena que encontraron fue como toda la familia, incluida la pequeña Lettie de solo 7 años, estaba muerta. Las autoridades locales están seguras de que George Pattinson mató a tiros a su esposa y a su hija antes de dispararse a sí mismo, esto porque ninguna de las chapas fue forzada y no se avistó la presencia de ningún extraño en la zona.

Además, la policía de Surrey se refirió al organismo de control independiente sobre el triple tiroteo después de que se supo que habían estado en contacto con el mismo George Pattinson solo unos días antes del incidente. Cabe destacar que ahora se sabe que el arma homicida poseía una escopeta con licencia. Dicho permiso había sido dado con anterioridad, hace muchos años. Los oficiales lo llamaron para verificar el almacenamiento de su arma de fuego el jueves pasado pero no visitaron las instalaciones. Por su parte, las regulaciones del Ministerio del Interior establecen que los propietarios de armas deben notificar a la policía cualquier cambio de dirección tan pronto como se muden. Y recordemos que esto fue así debido al cambio de puesto de la señora Emma Pattinson, quien recibió un ascenso como la primer directora del Epsom College.

Se mudaron en septiembre del 2022

La directora Emma Pattinson fue la primera en mudarse debido al cargo que empezó a ocupar en el instituto privado. Sin embargo la familia entregó las llaves de su antigua casa hace solo unas semanas. Esto debido a que se le sugirió a la docente que su esposo George Pattinson siguiese viviendo en la dirección anterior de la familia. Los vecinos en Caterham dijeron que la ni la profesionista, ni su hija habían sido vistas desde el verano pasado, pero que su esposo había pasado un tiempo viviendo en la propiedad hasta que se completó la venta de 1.5 millones de libras esterlinas el mes pasado —o sea 34 mil 252 millones 575.00 pesos mexicanos—.

Sin embargo y a pesar de ese incidente, los vecinos declaran que jamás escucharon que la pareja se confrontara. FOTO: Especial

De acuerdo con uno de los vecinos, "no estaba seguro de si alguien se había mudado porque había visto a George Pattinson recientemente. Lo vi en el período previo a la Navidad. Estaba solo, Emma y Lettie no estaban con él. Su BMW Serie 8 estaba estacionado en el camino. Emma manejaba un 4x4 pero yo no había visto eso por un tiempo.", recalcó. Agregó que la última vez que habló con Emma Pattinson fue justo antes de que obtuviera el nuevo puesto en Epsom College, ya que le narraba cómo pretendía conseguir el puesto de la escuela tan grande y prestigiosa. "No la había visto a ella ni a su hija desde ese día y eso debió haber sido a principios del verano pasado. Creo que se mudó antes que George."

Ahora se sabe que los nuevos propietarios llegaron a la antigua propiedad de los Pattinson hace unas tres semanas previas del incidente y justo antes de que se cambiaran de casa, una empresa de mudanzas se había llevado de la residencia los últimos muebles que quedaban pertenecientes a Emma y George. El esposo fue quien entregó las llaves a los agentes inmobiliarios. Y los vecinos creen que el también contador público había estado revoloteando entre esa casa y casa debido al acomodo general de su nueva vida. Dicho testigo recalcó que fue sumamente horrible lo que sucedió en la universidad dado que él jamás presenció ni escuchó una discusión entre la pareja cuando vivían en Caterham.

"Parecían tenerlo todo, una bonita casa, buenos trabajos y mucho dinero. Además del BMW, George también conducía un Jaguar XR y un Audi S5. También habían gastado mucho dinero en arreglar la casa. Cuando se mudaron por primera vez, era una casa de estilo abuelita bastante desaliñada, pero ampliaron la cocina y arreglaron el jardín trasero, además de mejorar el frente de la casa. Emma fue realmente agradable y encantadora. Hablaba siempre por encima de la valla. Por su parte George era mucho más tranquilo, mucho más introvertido".

De manera general, los testigos entrevistados por el Daily Mail le dijeron al medio que no había motivos para sospechar sobre George Pattinson. No tenía antecedentes penales y tuvo la licencia de su arma durante muchos años. La única vez que se sabe que la policía llamó a la familia fue en 2016, por las acusaciones que el contador hizo contra su esposa. Al parecer se quejó de que ella lo había abofeteado durante una disputa doméstica. Se entiende que se arrepintió de haber hecho la llamada y lo minimizó como un asunto trivial cuando llegaron los oficiales, alegando que no se dio cuenta de lo que sucedería. Por su parte, la policía de Surrey se tomó el asunto en serio y Emma fue entrevistada bajo precaución con un abogado presente. El caso se abandonó porque su esposo no cooperó.

Los oficiales siguen investigando el caso y piden calma al instituto y a los allegados para poder descubrir qué fue lo que pasó en la casa de los Pattinson.

Sigue leyendo: