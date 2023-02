FOTOS: revelan la "casa de terror" del policía con más cargos por violación de todo Londres

Fuertes imágenes han salido a la luz luego de que el violador en serie David Carrick, fuera detenido en Gran Bretaña. Este sujeto de 48 años cometió crímenes atroces desde que tenía 19. Abusaba sexualmente de las mujeres y desde que entró a la Policía Metropolitana de Londres, su comportamiento fue en aumento debido al poder que ejercía. Ahora ha admitido 24 cargos de violación, así como varias acusaciones de agresión sexual, comportamiento controlador y coercitivo además de un encarcelamiento falso. En un principio, solo se le relacionó con 12 víctimas, pero inmediatamente que fue publicado su caso, subió a 19. Finalmente y luego de que durante 20 años perpetuara esta desagradable conducta, el Tribunal de la Corona de Southwark finalmente contabilizó el total de abusos.

Toda la residencia de este hombre tenía cámaras exteriores e interiores. FOTO: Especial

Las denigraba y convertía en "sus esclavas"

Los medios de comunicación del Reino Unido publicaron "la guarida" del expolicía, donde torturaba a sus víctimas, abusa de ellas física y psicológicamente además de que las violaba y encerraba en cuartos pequeños. Aunado a esto instalaba cámaras dentro de su residencia para vigilarlas e insultarlas mientras él no estaba. Aunque David Carrick, de 48 años, finalmente fue desenmascarado de sus terribles crímenes, lo que publican las autoridades locales ha despertado una terrible conmoción en la región. El día de ayer —6 de febrero del 2023— se concluyó la sentencia —cadena perpetua— y con ello revelaron el modus operandi que manejaba con sus víctimas.

De acuerdo con el informe, sus delitos se llevaron a cabo mientras servía en la Policía Metropolitana de Londres y a pesar de que se dedicaba a vigilar sitios como embajadas, Casas del Parlamento y completó cursos de capacitación sobre abuso doméstico —en el 2005— esto no lo detuvo de violentar a 24 mujeres. Como se ven en las imágenes publicadas antier —5 de febrero del 2023— el sujeto tenía en su casa un pequeño armario debajo de las escaleras donde las víctimas dijeron que las mantuvo encerradas, desnudas y amedrentadas. Por su parte, el fiscal Tom Little KC aseguró —durante el juicio— ante al Tribunal de la Corona de Southwark cómo David Carrick encerró a una de sus víctimas dentro de este lugar como castigo mientras "le silbaba como si fuera un perro".

A través de las interiores torturaba a sus víctimas, las insultaba, controlaba sus horas de sueño y amedrentaba. FOTO: Especial

Si las mujeres lo "molestaban" las castigaba a través de diversos tipos de torturas

Tom Little KC, el fiscal en defensa de las mujeres maltratadas por este sujeto, detalló que si una de las víctimas "molestaba" a David Carrick este las castigaba con actos de violencia, las encerraba en el armario debajo de las escaleras y las obligaba a permanecer desnudas mientras que a través de una cámara las vigilaba e insultaba "a distancia". La autoridad aseguró que esta situación se repitió en un número importante de ocasiones, y no podían comunicarse con él ya que solo se paraba fuera de la puerta y les silbaba como si fueran un "perro". Aunado a esto, el acusado tenía y usaba muchas cámaras para controlar cuando sus víctimas dormían y mientras él estaba "de servicio" poder continuar con su tortura. Lo que pasaba es que controlaba hasta sus horas de sueño.

Temían que él las matara, puesto que tenía muchas armas

En el Tribunal de la Corona de Southwark se detalló que una de las víctimas sintió que David Carrick la mataría, puesto que la atacó y amenazó. Las palabras que este criminal le dijo a la mujer en un momento de engaño es que él era "la persona más segura con la que podía estar". Después la violó. Además le apuntó con una pistola negra a la cabeza de la víctima antes de decirle "no te vas a ir" mientras abusaba sexualmente de ella. A la par, otras chicas temían que nadie les creyese si lo denunciaban, ya que no confiaban en la policía después de lo que este hombre les había hecho y los chantajes emitidos. Incluso, otra más de las afectadas dijo que él le aseguró que de no cumplir con lo que le decía, sería la última persona que vería, mientras le ponía las manos alrededor del cuello.

La peor narrativa de esta historia ocurría en el cuarto debajo de las escaleras, donde encerraba a sus víctimas desnudas y les silbaba como si fuesen perros. FOTO: Especial

David Carrick perpetuó esta cadena de violencia sexual incluso cuando una de las víctimas estaba acompañada por sus padres. Lo que pasó es que los cuatro habían organizado un viaje de campamento, durmieron en casa de campañas separadas y esto fue suficiente para que el sujeto abusara sexualmente de la mujer. Luego de que finalmente se declarara como culpable, se supo que la Policía Metropolitana de Londres fue informada de nueve incidentes más, incluidas denuncias de violación, violencia doméstica y acoso, entre 2000 y 2021. Cabe destacar que previo a esto, el expolicía no enfrentaba sanciones penales ni hallazgos de mala conducta. Por su parte el abogado del sentenciado, Alisdair Williamson KC, excusó el mal comportamiento y enfatizó que el sujeto aceptaba toda la responsabilidad por lo que había hecho. Agregó que era probable que cualquier cadena perpetua "lo acerque, al final de su vida natural".

Ahora se le pide a la policía verificar a sus oficiales

Desde entonces, se les ha pedido a los jefes de policía de Inglaterra y Gales que verifiquen a todos los elementos que conforman su organización de seguridad con las bases de datos del registro nacional para finales de marzo del año en curso. Y es que David Carrick, sirvió en el Ejército antes de unirse al Met, y en total admitió 49 cargos penales. Algunos de los ataques son incidentes múltiples, lo que significa que se relacionan con más de 80 delitos sexuales, incluidas al menos 48 violaciones contra 12 mujeres. Asimismo negó otro cargo de violación en septiembre de 2020 relacionado con una 13ª mujer, cuya acusación desencadenó la investigación, y la Fiscalía de la Corona decidió que no era de interés público proceder a juicio por el cargo.

El espacio era a penas mayor que una jaula para perros y allí las mantenía hasta que se le diera la gana sacarlas. FOTO: Especial

El Met se vio obligado a disculparse y admitir que David Carrick, debería haber sido encarcelado antes. Finalmente fue despedido de la fuerza el mes pasado después de declararse culpable y ser desenmascarado como uno de los delincuentes sexuales más terroríficos del país. Sus crímenes formarán parte de la investigación independiente que analiza el asesinato de Sarah Everard, quien fue violada y estrangulada por el entonces oficial de Met Wayne Couzens en marzo de 2021.

Sigue leyendo: