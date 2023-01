Terror en Reino Unido: un expolicía resultó ser un violador en serie, llevaría 30 años atacando mujeres

David Carrick, un expolicía británico de 48 años fue declarado como un depredador sexual violento que actualmente ha admitido 49 cargos de abuso sexual relacionados con 12 víctimas. Sin embargo, las autoridades locales temen que la cifra pueda subir a 19 víctimas puesto que el sujeto pudo haber iniciado su cadena de crímenes desde que era un adolescente. Lo que se sabía hasta esta última indagatoria, era que durante 20 años, este sujeto era un violador en serie que vestía el uniforme y además cargaba un arma, ambos elementos le dieron "el poder" de utilizar su puesto de trabajo para amedrentar a la docena de mujeres afectadas. Incluso se testificó ante el Tribunal de la Corona de Southwark que las nombraba como "sus esclavas", mientras a la par, las controlaba y las sometía a espantosos actos de degradación.

Estuvo en el ejército, la Scotland Yard y custodió el Parlamento Británico. FOTO: Especial

Manipulaba a sus víctimas para que no lo denunciaran

David Carrick les decía a sus víctimas que nunca nadie las iba a creer porque era "su palabra" contra la de un policía. El sujeto pertenecía a la Policía Metropolitana de Londres, quienes se han tenido que disculpar públicamente con la ciudadanía por no haber logrado detectar a tiempo a un nefasto criminal dentro de sus filas. El hombre de 48 años finalmente fue detenido gracias a la denuncia de una mujer en octubre del 2021. —Cabe destacar que en esta época se hizo público el caso de otro miembro de las fuerzas policiales citadinas.— Lo que pasó es que la víctima se puso en contacto con las autoridades del condado de Hertfordshire, Inglaterra, Reino Unido. Aquí es donde el exoficial vivía y cometía muchos de sus crímenes.

Luego de generar el primer contacto, describió que conoció a David Carrick un año antes a través de la aplicación de citas Tinder. Narró que en su primer encuentro, él le mostró su tarjeta policial, y le dijo que había conocido a personas famosas, incluyendo al primer ministro. También enfatizó que él manejaba armas de fuego y le mencionó tener una serpiente de mascota. El hombre le dijo que quería una mujer sumisa. Después de la charla, la afectada declaró que la embriagó, la llevó a una habitación de hotel y la violó. El sujeto fue arrestado y acusado de los cargos correspondientes. Sin embargo, esto se convirtió en un detonante para que las muchas de las víctimas del expolicía —que fueron intimidadas y silenciadas— hablaran con las autoridades y lo denunciaran.

Varios delitos que se le comunicaron a la policía, los pasaron por alto y el sujeto continúo con su cargo. FOTO: Especial

Ahora la policía cree que sus crímenes iniciaron desde que él era un adolescente

Con las recientes indagatorias, las autoridades locales encontraron que David Carrick atacó por primera vez a las mujeres en general cuando era solo un adolescente. Esto implicaría que de 12 víctimas contabilizadas, la cifra suba a 19. Una de las tantas víctimas que fue a denunciarlo una vez que el caso se hizo público, aseguró que el sujeto la agredió sexualmente cuando eran más jóvenes y vivían en el condado de Wiltshire de Inglaterra, Reino Unido. Aunado a esto, cuatro fuerzas policiales fueron alertadas sobre el oficial armado sobre incidentes que involucraron a ocho mujeres durante un período de 21 años. Sin embargo se le permitió permanecer en la Scotland Yard, también conocido como Met.

Los nuevos detalles tienen a la policía muy exaltada, pues las agresiones, los cargos y las afectadas aumentarían la cifra considerablemente. Hasta hora, el Tribunal de la Corona de Southwark ha reportado hasta el pasado lunes 16 de enero un total de 40 denuncias, incluidos 24 cargos de violación contra 12 mujeres mayores de 18 años, aunado conductas de agresión, acoso, violencia doméstica y robo. Actualmente ya fue despedido el martes pasado por su mala conducta y a la par, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, está tratando de despojarlo de su pensión. Asimismo, la baronesa Jenny Jones —una política británica reconocida del partido verde—, quiere realizar una investigación por parte de una fuerza policial externa.

Ahora vive el proceso ante el Tribunal de la Corona de Southwark. FOTO: Especial

Hay muchas aristas durante este proceso, dado que las autoridades defendieron durante muchos años a este sujeto, quienes a pesar de los llamados, dejaron que trabajara como parte de las fuerzas policiales. La comisionada adjunta Barbara Gray dijo que no podía explicar por qué sus oficiales del Departamento de Normas Profesionales (DPS) trataron los reclamos de forma aislada. Por su parte, el Met declaró que "no se han emitido avisos contra ningún individuo y no hay investigaciones sobre ningún oficial o personal”.

Pasó por el ejército, la Scotland Yard y custodió el Parlamento Británico

La carrera profesional de David Carrick se ha desarrollado en las fuerzas de seguridad del Estado británico. Se sabe que pasó por el ejército y por la Scotland Yard —o Met— e incluso custodió el Parlamento británico. Sin embargo, durante casi dos décadas, su vida ha estado marcada por varios informes de agresión, acoso y abuso doméstico, pero ninguno lo condujo a un proceso penal. El sujeto nació en enero de 1975 en la ciudad inglesa de Salisbury, en el condado de Wiltshire. Su infancia transcurrió en Durrington, un pueblo de la misma región donde se crió y asistió a la escuela. Tras dejar sus estudios, comenzó a trabajar en una cooperativa local y en 1994, se unió al ejército.

El sujeto vivía en una residencia de la calle en Stevenage, en Hertfordshire. FOTO: Especial

Se tiene conocimiento de que en el año 2000 su expareja lo acusó de enviarle mensajes de odio y de robarle tras la ruptura de la relación porque éste se negaba a aceptarla. Sin embargo, David Carrick no fue arrestado ni se tomaron medidas en su contra, esto de acuerdo con el medio local, The Guardian. Para el año 2001, a sus 26 años, ingresó en la Policía Metropolitana de Londres a pesar de estar implicado en estos dos delitos. Pasó el procedimiento de investigación para acceder al cuerpo y tras la formación en la Met comenzó a trabajar como oficial de respuesta en Merton, municipio ubicado al suroeste de Londres. Asimismo en el 2002, se volvió a enfrentar a otra acusación por parte de su expareja por agredir y acosar a la mujer.

No hubo cargos penales ni fue remitido a la dirección de la policía. Lo mismo ocurrió dos años después, en el 2004 cuando se le involucró en un incidente doméstico. De nuevo, no se presentó ninguna denuncia ante la Scotland Yard y tampoco fue arrestado.

De ser aceptada la última denuncia de parte de una de sus víctimas, sumarían 30 años de delitos de abuso sexual. FOTO: Especial

