Luto en la policía: buscaban a un hombre desaparecido y los recibieron con una lluvia de balas

Brisbane, capital de Queensland, Australia, está de luto tras el homicidio de seis personas a sangre fría. La localidad rural de Wieambilla se encuentra desconsolada tras la pérdida de dos de sus elementos más jóvenes que integraban el cuerpo de la policía regional, además se tiene el reporte de un civil que falleció durante el enfrentamiento. Hasta el momento, se sabe que las otras personas que murieron en el lugar son parte del grupo armado que asedió a las autoridades. Al ser el primer acontecimiento de este tipo registrado en la zona, se tiene a todo el país atónito y en espera de una respuesta contundente de parte de la policía.

Todo empezó con la desaparición de una persona

Medios locales y estadounidenses confirmaron que la desaparición de un hombre llamado Nathaniel Train fue lo que inició la indagatoria y el traslado de cuatro elementos de la policía de investigación al lugar. Lo que nadie se esperaba es que una "lluvia de balas" atacara sin previo aviso al grupo, dejando como saldo el fallecimiento de un hombre, una mujer y un vecino que salió a inspeccionar lo que estaba pasando. Rachel McCrow, de 29 años y Matthew Arnold de 26, fueron los policías a los que los hombres armados asesinaron en el enfrentamiento. Asimismo, un señor, vecino de la zona, falleció por una de las balas. Se dice que solo por salir a observar lo que estaba pasando, uno de los maleantes le disparó.

Los hechos se suscitaron a las 16:45 de la tarde del lunes. Las autoridades acudieron a una propiedad alejada en el estado de Queensland. Se tiene registro de que al menos dos personas dispararon en contra de los policías en la casa ubicada en Wieambilla, Brisbane. Aunque los agentes les devolvieron el fuego, dos elementos, un hombre y una mujer que aún no llegaban a los 30 años de edad, resultaron gravemente heridos y perecieron en el lugar. Los maleantes, no conformes con el fallecimiento de las autoridades, también decidieron quitarle la vida a un transeúnte, así lo aseguró la prensa local.

De los cuatro elementos que acudieron a la propiedad al oeste de Queensland, un tercer policía fue rozado por la bala, mientras que el cuarto decidió escapar para poder pedir ayuda y llegar con refuerzos a la zona del enfrentamiento. De ahí, de acuerdo con la comandante de la policía en Queensland, Katarina Carroll, la situación se convirtió en un asedio. Llegaron unidades especiales y apoyo aéreo de parte de las autoridades. Luego de los esfuerzos de la policía, pasadas las 21:30 horas se confirmó que dos hombres y una mujer fueron abatidos en el segundo enfrentamiento con la policía.

“Trágicamente, esta es la peor pérdida de vidas que hemos sufrido en un solo incidente en la historia reciente”, expresó Carroll en la rueda de prensa inicial.

¿Por qué se dio el enfrentamiento?

De acuerdo con medios locales, el asedio de seis horas al oeste de Brisbane se debió a que uno de los propietarios era parte de una secta de conspiración teórica que odiaba rotundamente a los policías y a los servicios de emergencia. La misma policía de Queensland fue quien reveló esta información. Al entrar a la propiedad, adentrada 300 kilómetros en la localidad, las autoridades fueron inundadas de disparos, aseguró el presidente del sindicato policial, Ian Leavers. Además, añadió que el cuarteto nunca tuvo oportunidad de salir vivo del lugar ya que fueron alcanzados por una cantidad abismal de balas. Únicamente Randall Kirk y Keely Brough, ambos de 28 años, lograron salvar sus vidas. El primero fue por ayuda y la segunda permaneció escondida hasta que llegaron los refuerzos.

Brough, la policía sobreviviente tenía solo ocho semanas en el trabajo como elemento recién calificado y para poder sobrevivir narra que se escondió en los arbustos cercanos mientras enviaba mensajes de texto a sus seres queridos para despedirse. Ella ya anticipaba su muerte y sabía que sería poco probable salir de tal situación. Los hombres armados incluso encendieron fuego en el monte para que la joven saliera de su escondite y pudiesen quitarle la vida, sin embargo, ella no se movió y pidió ayuda cuando la policía aérea y los demás elementos acudieron al lugar.

Tal estruendo, incluido el humo que provocó el incendio, llamó la atención de Alan Dare, un vecino de 58 años que fue a observar lo que estaba pasando. Sin embargo, aquellos maleantes no tuvieron piedad y lo asesinaron a sangre fría. Ahora se sabe que los hombres responsables de tal emboscada fueron: Nathaniel Train, ex director de escuela, que pereció en el lugar. Su hermano Gareth Train, que tendrá que rendirle cuentas a las autoridades y la esposa del ex educador Stacey Train, de 45 años. Ella también murió en el lugar durante el enfrentamiento armado.

Esta fue la residencia donde se dio el enfrentamiento entre los hombres armados y los elementos de la policía australiana. FOTO: ABC News Australia/Core Logic

Más sobre los criminales

De acuerdo con el medio estadounidense The Guardian, se reveló que Nathanial Train se había enredado profundamente en una comunidad en línea que hablaba sobre la desconfianza hacia la policía. No solo se desquitó con estas autoridades, también publicó escritos con fuertes críticas al Equipo Especial de Respuesta a Emergencias del estado de Queensland.

“Si usted es un conservador, antivacunas, amante de la libertad, manifestante, ley consuetudinaria, hablador de conspiraciones, noticias alternativas, pensador crítico independiente, veraz, cristiano, patriota, etc., espere una visita de estos martillos”, escribió Train en un foro.

Otra de las teorías conspiranoicas que compartía Train en su blog, fue que la masacre de Port Arthur de 1996 en la que murieron 35 personas y la peor registrada en la historia moderna de Australia, en realidad fue una operación "de bandera falsa". Sin embargo debemos recordad que esta fue conocida por ser el mayor tiroteo masivo ocurrido el 28 de abril en la prisión colonial al sureste de la isla australiana de Tasmania. Martin Bryant fue el homicida de tal suceso. Él era el blanco de todas las burlas de sus compañeros de instituto, era un chico solitario, un tipo extraño que no tenía amigos y que se prometió a sí mismo ejercer su venganza.

Estado actual de la comunidad australiana

La comisionada de policía del estado, Katarina Caroll, se echó a llorar al relatar la valentía de sus colegas que vivieron. Apuntó que el solo hecho de pensar que sobrevivieron y que a pesar de la situación tuvieron el temple para pedir ayuda, mandar mensajes y hacer llamadas telefónicas "fue simplemente extraordinario". Las autoridades, medios de comunicación y mismos integrantes de la localidad en Australia dijeron estar sumamente incrédulos y atónitos ante este suceso. Apuntan que el mismo organismo policial se encuentra en un estado de shock. Conmemoraron la vida de sus policías más jóvenes y compartieron un tuit a través de las redes sociales oficiales de sus diferentes plataformas.

"Con gran pesar confirmamos la muerte del agente Matthew Arnold y la agente Rachel McCrow. Sus vidas se vieron truncadas trágicamente ayer en el cumplimiento del deber en Wieambilla. Con honor sirvieron.", escribieron.

