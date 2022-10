Tragedia en el mar: no sabía nadar y murió ahogado tratando de salvar a sus hijos

Un hombre murió ahogado mientras intentaba salvar a sus pequeños hijos de las aguas profundas de Yallingup, Australia. De acuerdo con las autoridades, la víctima tenía experiencia limitada en natación, pero aun así corrió hacia el mar para ayudar a los jóvenes al verlos en problemas.

“Para él, parecía que estaban luchando en el agua y, desafortunadamente, se ahogó tratando de salvarlos”, dijo el superintendente interino del suroeste de Australia Occidental, John Bouwman.

“Como hacen la mayoría de los padres, acuden en ayuda de sus hijos cuando tienen dificultades, pensando que pueden salvarlos”, agregó. De igual manera, el funcionario enfatizó que las personas que se encontraban en la playa y los paramédicos se esforzaron, sin éxito, tratando de revivir al hombre durante más de media hora.

El sujeto entró al mar para auxiliar a sus hijos. Foto: Pixabay.

Bouwman comentó que los hijos de la víctima no tenían un comportamiento inadecuado dentro del agua, por lo que atribuyó sus problemas en el mar a su falta de experiencia como nadadores.

“Los chicos nadaban directamente desde la playa como todos los demás. No estaban haciendo nada estúpido. Creo que es inexperiencia en el agua. Mucha gente todavía no tiene esas lecciones de natación cuando era niño", subrayó.

Por su parte, el gerente general de Surf Life Saving Western Australia, Chris Peck, no comentó específicamente sobre el incidente, pero instó al público a tener extrema precaución en la playa durante los meses de verano.

Piden a los turistas entrar al agua con el equipo necesario en caso de no saber nadar. Foto: pixabay.

“Tenemos un mantra en nuestra organización, ya sea que navegues, nades o surfees, se llama respetar el océano y comprender cómo serán las condiciones”, dijo Peck a medios de comunicación locales.

“Le diríamos a la gente que si se encuentra en un área desconocida y no está seguro de su propia capacidad, quizás tome la decisión de no salir a esas áreas en particular. Todos manténganse a salvo este verano y obtengan información y solo piensen en lo que están haciendo antes de meterse al agua, ese sería nuestro mensaje”, finalizó.

