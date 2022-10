VIDEO: una cuidadora de animales es salvajemente atacada por una serpiente

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve cómo una cuidadora de animales es mordida por una pitón reticulada, la cual rápidamente se enrolló en el brazo de la mujer y puso su vida en riesgo. El material original fue difundido por la compañía australiana Snake Catcher Victoria, que rescata serpientes en zonas habitadas para luego ponerlos en su lugar natal.

La cuidadora reconoció que fue su culpa. Foto: Especial.

En el clip, que fue eliminado de la cuenta pero replicado en otros perfiles, se ve cómo la víctima pide en un principio que no intervengan sus compañeros. Sin embargo, rápidamente comienza a sangrar y su extremidad comienza a cambiar de color por la presión que ejerce el temible animal.

Ninguna de las dos sufrió daño

La misma institución aseguró que el animal fue retirado sin que sufriera daño y la mujer fue rápidamente atendida y contó su experiencia:

“Actualización de 24 horas después de la mordedura de serpiente: Los nudillos han desaparecido casi por completo tras la hinchazón y un dedo sigue entumecido. Si la sensación no vuelve en un par de semanas voy a empezar a preocuparme, pero no creo que vayamos a tener que amputar. Me siento muy querido con toda la preocupación, pero quiero dejar muy claro que esto era 100% mi culpa”, aseguró.

No está segura si perderá un dedo. Foto: Especial.

También agradeció a sus compañeros por la ayuda y reconoció que no supo reconocer las señales de peligro. “Lección definitivamente aprendida aquí”, concluyó.

¿Es bueno tener serpientes de mascotas?

Muchas personas sienten admiración por las serpientes, pero “World Animal Protection” es muy claro en el tema de tenerlas como mascotas: “Son animales silvestres y no están domesticadas. Muchas que se venden como "exóticas" provienen directamente de la naturaleza. Incluso si fueron nacidas en cautiverio son descendientes de animales que nacieron en la naturaleza. En una casa de humanos, no hay forma de replicar el espacio y la libertad que tienen las pitones en su entorno natural”.

En una entrada de su blog hace hincapié en que no pueden regular naturalmente la temperatura de su cuerpo, su dieta es pobre ya que no pueden buscar su propia comida y no pueden explorar y estirarse como lo harían en la naturaleza, además de que sin la preparación y conocimientos de manejo, o incluso así, pueden ser muy peligrosas.

