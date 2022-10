VIDEO | Así fue el heroico rescate de un canguro que cayó al mar infestado de tiburones

Un video compartido en redes sociales, muestra el preciso momento en el que un par de kayakistas salvan a un canguro exhausto de nadar después de que quedó varado en un canal de aguas infestadas de tiburones. La pareja australiana se acercó lo más que pudo al animalito y con varias maniobras lo sacaron del agua antes de que fuera devorado por los carnívoros peces.

Anne y Chris Aitken fueron alertados por uno de sus vecino sobre un canguro de edad joven que había quedado atrapado a lo largo de un canal en el fondo de su jardín en Twin Waters, Sunshine Coast en Australia, por lo que la pareja decidió aventurarse y salvarle la vida y eso es precisamente lo que muestra el video cuando tratan de arrastrar al canguro intenta nadar pero sus patas están cansadas.

Fue entonces cuando Aitken, de 70 años, pudo agarrar la cola del canguro y sujetarla mientras Chris, de 72 años, navegó con su kayak hasta el otro lado para después soltar al animalito que estaba bastante asustado en un parque cercano. Anne relató a medios locales que el canguro probablemente se salvó de ser atacado por los numerosos tiburones toro que habitan en el canal.

"Sentí una verdadera sensación de logro", hay tiburones toro en el agua, por lo que podrían haber sido atacados por ellos".

Contó además que debían estar seguros de que el canguro quedara a salvo al otro lado del canal para que no volviera a quedar atrapado en el jardín de la brecha de enfrente, por lo que no terminaron la maniobra hasta asegurarse que el pequeño no pudiera volver a caer, ya que su cuerpo no resistiría más sobre el agua.

Así que dejó que el canguro nadara junto a su kayak para que no se sintiera acechado y en un descuido del indefenso lo tomó con sus manos y finalmente la labor fue heroica.

