Una jovencita de 16 años escapaba con su hijo de 10 meses, pero fueron asesinados al “estilo cártel”

Una joven mamá de 16 años y su hijo de 10 meses de edad fueron víctimas de una ataque armado en la pequeña comunidad de Goshen, California en Estados Unidos, cuando dos hombres armados con pistolas irrumpieron dentro de su hogar donde se encontraban al menos otras siete personas. Tras el tiroteo, lograron sobrevivir tres víctimas de los sicarios que escaparon del lugar en donde cometieron los asesinatos que incluyeron al pequeño bebé.

Alissa Parraz y su hijo Nycholas lograron salir de la casa en el momento en que los pistoleros llegaron y comenzaron con la matanza cuyas víctimas fueron identificadas como: Marcos Parraz de 19 años de edad, Eladio Parraz de 52, así como la abuela de Alissa, Rosa Parraz quien tenía 72 años de edad, informó CNN.

Junto a ellos también fue atacada Jennifer Analia de 49 años de edad, una amiga cercana a uno de los familiares de Alissa, quien logró ser una de las sobrevivientes del crimen, de acuerdo con el jefe de policía del condado de Tulare, Mike Boudreaux, quien dio detalles del crimen en una conferencia de prensa.

El jefe de la policía indicó que la investigación del caso arrojó que la mamá adolescente escapaba de los sicarios: “Sé con certeza que esta joven estaba corriendo por su vida”; sin embargo, uno de los asesinos logró alcanzarla junto con su bebé de 10 meses. Al tenerlos sometidos frente a él, el criminal levantó su arma y disparó directamente en las cabezas de Alissa su hijo Nycholas, señaló el sheriff.

“Fue una ejecución similar a la de un cártel”, afirmó Boudreaux.

El asesinato de las personas en la comunidad agricola ubicada a 48 kilómetros al sureste de Fresno conmocionó a los vecinos a pesar de que la casa de las víctimas era conocida por las actividades ilegales que realizaban, indicó el jefe de la policía, en una clara ejecución que hace pensar en un ajuste de cuentas por la forma como operaron los sicarios, dijo el servidor público.

“Estas personas claramente recibieron disparos en la cabeza, y también recibieron disparos en lugares donde el atacante sabía que causaría una muerte rápida”, dijo el sheriff.

Los tres sobrevivientes a la matanza en California

Mike Boudreaux aclaró que las actividades ilegales dentro de aquella casa donde ocurrieron los asesinatos no indica que todas las personas que estaban ahí eran pandilleros. “Pero permítanme dejar esto muy claro: no todas las personas en esa casa son pandilleros. Y no todas estas personas en esta casa son traficantes de drogas.

La policía sigue la pista de los dos sicarios. Foto: Cuartoscuro

La joven de 16 años es una víctima inocente. La abuela parece ser una víctima inocente. Y definitivamente este niño de 10 meses es una víctima inocente”, enfatizó el sheriff y agregó: “Este no fue un acto de violencia al azar. Este fue un acto de violencia dirigido, muy específico. Por eso no quiero que la comunidad esté asustada o preocupada”.

Uno de los sobrevivientes al tiroteo indicó que estaba en su habitación en el momento que escuchó las primeras detonaciones de bala, por lo que empujó con sus pies la puerta del cuarto para evitar que entraran. “Estaba en tal estado de terror que todo lo que podía hacer era sostener la puerta, con la esperanza de no ser la próxima víctima”.

Mientras que las otras dos personas sobrevivientes se escondieron dentro de un tráiler cercano a la casa. “Afortunadamente, los dos sospechosos en este caso nunca entraron en ese tráiler… Así que tenemos tres víctimas sobrevivientes, que están brindando una gran cantidad de información”, señaló el jefe de la policía que le sigue la pista a los sicarios.

SIGUE LEYENDO:

Hombre cortó en 15 pedazos a actriz porno y la mantuvo en el refri más de 2 meses

El macabro plan del esposo de Ana Walshe fue descubierto por un error que cometió al usar un juguete de su hijo

RMG