Hombre cortó en 15 pedazos a actriz porno y la mantuvo en el refri más de 2 meses

Davide Fontana, un empleado bancario de 43 años en Italia mantuvo dentro de un refrigerador el cuerpo descuartizado de Carol Maltesi, una actriz de cine para adultos de 26 años, quien era conocida en la industria como Charlotte Angie y era madre de un niño de 6 años.

Fontana y Maltesi eran vecinos en el pueblo de Rescaldina en Milán y se conocieron en un hotel de la ciudad en octubre de 2020, donde el hombre quien también es un bloguero gastronómico y amante de la fotografía, comenzó a tomarle fotos luego de hacerle la oferta al verla en su cuenta de Instagram.

Tras hacer las sesiones de fotos en ropa interior, Davide indicó que comenzaron a tener una relación pasional, por lo que decidió dejar a su pareja con la que vivía en MIlán para tener una relación abierta con la actriz, según información de El País.

Mientras mantenían relaciones, ambos comenzaron a grabar sus encuentros extremos hasta que entre el 10 y el 11 de enero, Fontana la asesinó sin razón aparente. Según informes de la policía, durante ese periodo rodaron dos videos en la casa de la actriz; en el segundo fue donde el hombre cometió el asesinato.

El asesino confeso relató la manera como quitó la vida a Carol Maltesi, quien mientras estaba atada en un tubo de striptease tenía cubierta la cabeza con una bolsa. Ahí el empleado bancario comenzó a golpearla paulatinamente con mayor fuerza hasta que la mujer dejó de respirar. En ese momento, el homicida tomó un cuchillo de la cocina y le cortó el cuello.

“Comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Estuve media hora mirándola y luego me fui a casa”.