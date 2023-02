Asesinaron a su hijo de 18 años: trató de vengarse del culpable y ahora está en prisión

El 4 de octubre del 2020, Samson Jr. de solo 18 años —hijo del padre acusado y de la afligida madre— sufrió un terrible accidente en el lago de la reserva natural de Wigan Flash. Lo que pasó es que los tres adolescentes se encontraban jugando a las orillas del terreno puesto que la familia tenía una casa cerca de ahí, en Wigan, Greater Manchester. Sin embargo los jóvenes decidieron drogarse con LSD —conocida como lisérgida o ácido que produce efectos psicotrópicos—. Al estar bajo esta sustancia, la víctima se alejó del grupo. Lo que sucedió después está confuso pues solo se sabe que el cuerpo del hombre fue encontrado en el lago. Debido a que el juicio no procedió en contra de los acusados por haberse considerado un accidente, quedaron en libertad y esto puso fúrico a Samson Price —tutor del fallecido—.

La reserva donde los jóvenes jugaban cuenta con un lago, allí se encontró el cuerpo del adolescente de 18 años. FOTOS: Google

Samson Price compró un machete de 40 centímetros y un dispositivo de rastreo electrónico para localizar a Patrick Brown. En su impulso vengativo, lanzó un feroz ataque contra el hombre en septiembre del 2021, casi un año después de la muerte de su hijo. Lo esperó afuera del gimnasio al que acudía y frente a todos los transeúntes le gritó "te mataré" mientras lo golpeaba. Finalmente cortó el hueso del fémur del sujeto. Gracias a la inexperiencia del tutor, no cortó una de las arterias principales, lo que hubiese provocado el desangrado del chico en cuestión de minutos. Finalmente huyó de la escena y evadió a la policía durante tres semanas antes de entregarse voluntariamente a las autoridades.

En un intento por defender a su esposo, Rosanna Price dijo que su familia solo quería saber qué fue lo que pasó exactamente en el accidente que terminó por arrebatarle la vida a su hijo. Denunció que hubo "tantos" errores policiales en la investigación aunado a que los acusados jamás se disculparon por lo cometido, que nunca tuvieron una consolación real por la muerte de su hijo. Ahora, la madre y esposa sollozó "perdí a mi hijo y ahora mi esposo enfrenta Dios sabe cuántos años en la cárcel". Agregó que situaciones como estas "simplemente" afectan y consumen "a cualquiera". Puso como ejemplo que si a su hijo lo hubiese atropellado un camión al menos sabrían que el impacto fue lo que lo mató, pero el supuesto ahogamiento los desequilibró dado que ellos no saben si el adolescente pidió ayuda al momento de estar en esa difícil situación.

"No creo que hayan asesinado a mi hijo. Creo que tal vez fue una mala broma que salió mal porque estaban locos. Pero nunca sabré si mi hijo me llamó. Mi esposo pudo haber cortado a Patrick Brown, pero aún vive y su familia todavía tiene a su hijo. Daría cualquier cosa por recuperar al mío. No le desearía nuestro dolor a nadie.", recalcó.

En la primer imagen de izquierda derecha se ve a Patrick Brown, en medio al fallecido Samson Price Jr., y a la derecha los fiscales del caso. FOTO: Especial

La mujer hizo hincapié en que su esposo no tomó la muerte de su hijo de la mejor manera y aunque no aprueba sus actos, detalló que las circunstancias, la presión y la devastación lo pudieron haber llevado a ese lugar. "Solía despertarse gritando.", detalló Rosanna Price, refiriéndose a las pesadillas constantes que tenía Samson Price. Al parecer y de acuerdo con lo que la tutora compartió a los medios locales, la intención del afligido padre era dejarle cicatrices a Patrick Brown para que nunca olvidase la muerte de su hijo. Por su parte, el tutor dijo estar sorprendido de los lados que toma la justicia cuando vio al adolescente estar feliz mientras hacía una llamada telefónica mientras el estaba siendo enjuiciado por sus actos.

"Puede que a mi marido le caigan más de 30 años —en prisión— y ese muchacho siga andando de arriba abajo. Pero aún no se me ha hecho justicia y eso es todo lo que siempre he querido. No sé qué pasará ahora. No sé lo que es una vida normal. Cuando te arrancan algo de la vida, es devastador.", finalizó la Rosanna Price.