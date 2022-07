"Tu madre sabrá lo que es el dolor": pelea entre hermanas termina en abuso

Una mujer fue detenida al ser señalada de haber hecho que su hijo adolescente abusara sexualmente de su sobrina de 10 años de edad, luego de que la acusada peleara con su hermana y en venganza hizo “pagar” a su hija quien declaró que fue abusada en dos ocasiones.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Santiago del Estero, Argentina entre septiembre y octubre del año pasado; sin embargo, el caso salió a la luz esta semana debido a que la Cámara de Apelaciones de Argentina desestimó el plan de la defensa de la acusada que pedía “su excarcelación por falta de mérito”, señaló el medio local TN.

A raíz de la toma de la declaración de la víctima abusada, fue como las autoridades del caso se dieron cuenta que la niña de 10 años sufrió dos veces el abuso de su primo, una de ellas antes de que su mamá y su tía pelearan.

“La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, también la abusó a ella”, fue lo que dijo la afectada en su comparecencia citada en el mismo medio.

La segunda vez que la niña fue abusada

La jovencita siguió diciendo en su informe que meses después del primer abuso, volvió a ser víctima del delito, pero ahora su tía, la mamá del abusador, participó en el crimen, e incluso, así lo reconoció ya que afirmó:

“Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor, estás pagando por lo que me hizo esa hija de...”, dijo la acusada.

La niña de 10 años rindió su dura declaración. Foto: Pixabay

El crudo relato de la joven víctima siguió y aseguró que mientras el abuso sucedía, su tía no dejaba de repetir dicha frase, por lo que los investigadores del caso concluyeron que el ataque se trató de una venganza por parte de la mujer contra su hermana.

Sin embargo, no se precisó el conflicto que originó el pleito entre los familiares, donde la persona más afectada resultó ser la niña de 10 años de edad. Ante ese escenario, la fiscal Florencia Garzón ratificó la prisión preventiva contra el adolescente y su madre que abusaron de su familiar.

